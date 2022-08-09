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灣區33歲華男染猴痘 6度遭誤診 皮疹癢到夢中驚醒

編譯組／灣區8日電
灣區華裔男子感染猴痘，嚴重程度罕見。此為示意圖。（取自臉書）
灣區華裔男子感染猴痘，嚴重程度罕見。此為示意圖。（取自臉書）

33歲的鄺凱文（Kevin Kwong，音譯）從紐約飛回加州的兩天後，他的手癢得厲害，疼痛把他從睡夢中驚醒。他一度以為自己得的是濕疹，最後卻被確診染上猴痘

「一切都開始迅速惡化，」這位艾姆瑞維爾居民說。「我臉上開始有更多的斑點和紅斑，它們開始滲出液體，皮疹擴大到我的肘部、手和腳踝。」

鄺凱文與醫生和護士虛擬看診了六次，包括打了一次護士熱線，去了一次緊急護理診所，去了兩次急診室，以及兩次錯誤的診斷，最後一位傳染病專家在7月初診斷出，他患有猴痘。

猴痘目前是通過人與人之間的接觸傳播的，如觸摸病灶或通過唾液或其他體液。人們也可以通過接觸與患病者共用的物品或表面，如性玩具或床單而受到感染。雖然任何人都可能被感染，但這次爆發似乎主要影響了男同性戀者。鄺凱文說，他可能是在紐約自豪活動期間的一次性接觸中感染了猴痘。

加州州長紐森（Gavin Newsom）周一（8月8日）宣布進入緊急狀態，以協調應對措施並加強該州的疫苗接種工作。加州的1135個猴痘病例中，約有一半集中在舊金山灣區。

鄺凱文最初一直被誤診，隨著他的症狀惡化，鄺決定前往舊金山加大醫療中心。當他到達時，他被與其他病人分開，接受羥考酮止痛，並被用拭子測試另一個猴痘。第二天，舊金山加大傳染病學專家陳子平（Dr. Peter Chin-Hong）開始為鄺凱文治療猴痘，並稱其症狀可能排在疾病嚴重程度的前5%。

由於皮疹靠近鄺凱文的眼睛，陳子平擔心如果不治療，他可能會失明。他開了Tecovirimat，一種品牌為TPOXX的抗病毒藥物，該藥物已獲得美國食品和藥物管理局的特別許可，可以在某些情況下治療猴痘。

服用該藥的第一天，鄺凱文注意到他的皮疹不再蔓延。在接下來的兩天，數百個腫脹的斑點變成了紅色圓盤。

隨著鄺凱文開始痊癒，他得到了他的第一個測試結果：陰性。然後是第二次：陰性。在兩周裡，鄺凱文每天服用六種抗病毒藥丸，以清除他身體中的病毒。他不再需要止痛藥。

現在，自磨難開始一個多月以來，鄺凱文的手和腳終於痊癒了。他說，他的角質層和手上的皮膚脫落了，正在重新生長，而他的指甲已經變黑並開始脫落。

但鄺說，心理上的創傷將需要更長的時間來恢復。

猴痘 加州 舊金山

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