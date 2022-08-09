別給只在網上交流過的人寄錢…防殺豬盤騙局 FBI傳授6招數

針對騙局，聯邦調查局（FBI）官網給出了預防建議。並鼓勵受害者報告。（圖為FBI官網截圖）

聯邦調查局（FBI ）舊金山 辦事處發言人波蘭（Cameron Polan）對本報表示，類似案件稱為浪漫騙局或信任騙局。犯罪者欺騙受害者，讓其相信兩者間有家庭、友好還是浪漫的信任關係。然後，騙子會宣揚自己知道賺大錢的投資 機會，說服受害者匯款。

針對騙局，聯調局官網給出六招預防。比如，小心你在網上發布和公開的內容，騙子可以利用在社交媒體和約會網站上分享的細節來更好地瞭解和鎖定你下手；使用線上搜索研究此人的照片和資料，看看此人的照片、名字或細節是否在其他地方被使用過；從長計議，多問一點問題。如果這個人看起來太完美，或者很快要求你離開約會服務或社交媒體網站、直接溝通，就要小心了；如果對方試圖將你與朋友和家人隔離開來，或要求你提供不適當的照片或財務資訊，以便日後用來敲詐你，則要小心。

如果對方承諾見面，但又總是找藉口說不能見，那就要小心。如果你在幾個月後還沒有見到此人，無論什麼原因，你都有充分的理由懷疑。永遠不要給只在網上或電話中交流過的人寄錢。

聯調局鼓勵受害者與執法部門聯繫，並向該局互聯網犯罪投訴中心（IC3）投訴，www.ic3.gov，也可致電聯邦調查局當地辦事處。公眾可以用任何語言撥打電話。聯調局舊金山辦事處的電話為415-553-7400。