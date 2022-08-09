AB5新法若上路 獨立卡車司機憂飯碗不保

上百位華人卡車運輸業者6日聚集鑽石吧，分享和討論AB5新規實施動態和應變方法。（記者楊青／攝影）

在新冠疫情期間異軍突起的加州 卡車運輸業，正面臨加州新法AB5嚴峻挑戰。新法預計8月22日開始實施，剛剛端上「銀飯碗」的華人卡車運輸業者不知所措。

加州2019年9月通過AB5，2020年1月1月開始生效。根據AB5，加州所有的卡車司機都應該歸於正規的公司和企業管理，換言之，之前獨立作業或自顧業主，要將原來的1099表領薪形態換成W-2雇用形態。該法案一出，卡車和運輸行業人士立即上訴聯邦巡迴法院，但巡迴法院裁決新法沒有違憲可以執行；行業人士再次上訴到聯邦最高法院，但於6月30日被高院駁回，維持巡迴法院原判。8月22日，聯邦地方法院將重新開庭，AB5啓動執行幾成定局。

上百位華人卡車運輸業者6日聚集鑽石吧，分享和討論AB5新規實施動態和應變方法。（記者楊青／攝影）

北美卡車運輸協會（North America Trucking & Transportation Association，NATTA）法律顧問Alex孫解釋，AB5實施之後，卡車司機如果被物流公司雇用，他們都視同於正式員工。除非他們能夠證實三點，一是他們運貨不需要雇主的控制和指導；二是司機的工作必須與雇主工作不同；三是卡車工人本來已從事這種行業和工作。三點中只要有一點不符合，就被視同領取W-2表的正式員工，必須報稅、繳納個人所得稅、公司必須為其提供最低工資、加班費、勞工傷害保險 、健康保險、薪水預繳稅等等。

Alex孫表示，該法規一旦開始强制執行，加州和聯邦政府部門就會根據新法規定檢查企業運作，勞工部 則負責起訴違規，每次違法將被罰款5000元至2萬5000元，對雇主和雇員影響都非常大，不僅是華人社區，也包括所有族裔的卡車服務業者。他表示，該新規適用的對象包括加州的司機和雇主，外州的司機加州的雇主也納入這個法案。除非是外州的司機及外州的公司短期間來加州拉貨，有一定的拉鋸空間。目前除加州外，新澤西和麻薩諸塞等州都已通過該法，運輸企業雇主和自雇卡車司機將無法按照以前營業模式，自己當老闆做自己的生意。

運輸協會表示，目前加州長途運輸和碼頭拉貨的司機，90%都是獨立契約人，都是用自己的車子或租來的車子拉貨謀生，他們領的都是1099表，新法執行之後，他們必須找雇主成爲正式員工，他們拿到的薪水將會被扣掉25%至三分之一左右，雇主的成本也同時增加。

北美卡車運輸協會法律顧問Alex孫（左）、IOA保險專員Randy Zubiate（中）等6日應邀為南加州地區華人卡車運輸業者講解AB5新規及應對。（記者楊青／攝影）

律師表示，AB5雖然嚴重不利卡車運輸業者，但還是呼籲大家遵守法律，雇主將司機和工人納為正式員工後，需提供固定薪水，規定員工固定上下班時間，工作内容，午餐時間。有條件的公司的員工薪水或可分成兩部分，一部分是W2，一部分是1099，一方面符合州政府規定，同時也符合自己的利益。