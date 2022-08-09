金山富豪 疫期遷鄰州滑雪鎮最多 懷俄明州提頓縣排名第一

根據國稅局數據，舊金山富裕人士疫情期間大都搬往滑雪勝地。（取自臉書）

在疫情第一個可怕的浪潮中，舊金山 最富有的人都去了哪裏？根據美國國稅局 （IRS）的數據，他們搬到了豪華的滑雪 鎮。

每年，美國國稅局都會收集在某一地區報稅的人數，以及這些報稅人的收入總額數據。它通過比較人們每年申報的地址來跟蹤遷徙民眾，計算從一個地區遷往另一個地區的總人數以及這些地區之間的收入總額。

此前，舊金山紀事報（Chronicle）報導說，由於舊金山的人口急劇減少，在提交2019年報稅表時，離開舊金山的人帶走了大約106億美元，而進入該市的人總共只賺了38億美元，凈損失近70億美元。

平均而言，從舊金山遷出的最富有者去的是懷俄明州的提頓縣（Teton County），那裡是Jackson Hole及其著名的滑雪場的所在地。數據顯示，有63人是在舊金山報了2019年的稅，然後在提頓縣報了2020年的稅。根據國稅局的數據，他們人均收入為58萬6000美元。

西部的另外兩個滑雪勝地密集的縣進入了前10個最富有者搬去的目的地：緊鄰太浩湖的內華達州瓦肖縣（Washoe County）排名第二，有333名舊金山新移民，每人平均收入為32萬4000美元；猶他州高峰縣（Summit County）Park City滑雪場所在地排名第六，遷往該縣的96人平均收入近25萬美元。

排名第三、第四和第五的是佛州的棕櫚灘縣、華盛頓特區和紐約州的蘇福克縣（Suffolk County），該縣包括長島。從舊金山搬到這些縣的人的平均收入分別為30萬4000美元、27萬3000美元和24萬7000美元。

低收入的舊金山人遷入的往往是附近的縣，更為實惠。麥賽德（Merced）、佛萊斯諾（Fresno）和蘇拉諾（Solano）等縣都有來自該市的最不富裕的搬遷者。但一些低收入的舊金山人也搬到了州外，主要是俄勒岡州、德州和華盛頓州的農村縣。

國稅局的數據還顯示，2020年離開舊金山的人的平均收入比前一年猛增67%，從8萬2000美元增至13萬8000美元。這可能是由於公司在疫情期間放寬了在家工作的政策，以及隨之而來的一度繁忙的市中心變得冷清，這些趨勢增加了對城市地區以外的大型住宅的需求。