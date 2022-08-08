證明仇恨犯罪 警籲記住攻擊者說甚麼

殘忍攻擊70歲的舊金山 的前藝術委員趙維新（Greg Chew）的嫌犯耶比（Derrick Yearby）雖然被捕，但起訴的四項罪名中，並未包含仇恨犯罪 。舊金山警局發言人溫特斯（Kathryn Winters）7日對本報表示，仇恨犯罪有幾分（kind of）高標準的定義，要證明攻擊者犯下此罪，通常要證明他們說過或做過一些事情，表明攻擊或傷害別人的目的，是基於被攻擊者的種族、民族、宗教、性取向、性別認同 或其他受保護的階層。在保存證據的過程中，記住嫌疑人在犯罪前或犯罪過程中所說的話特別重要。

溫特斯說，很多時候，是因為嫌疑人說了一些話，表明他們是為了這個原因而攻擊某人。比如，施暴者大喊種族污辱的話語，表明攻擊的原因是由於對方的種族，就可以證明是仇恨犯罪。受害者和軟性嫌疑人（soft suspect）僅僅是不同的種族，不足以證明犯下此罪。

「對於我們來說，如果這個嫌疑人以塗鴉的形式，表現仇恨意識形態，也可以證明有仇恨犯罪。仇恨犯罪有幾分高標準的定義，有時很難起訴，特別是當有語言差異時。有時受害者可能不明白嫌疑人說了什麼。所以，如果有任何證人可能聽到了什麼，最好告知警方，這對起訴至關重要。」

溫特斯說，在保存證據的過程中，記住嫌疑人所說的話特別重要。如果有視頻證據可以保存，或者有人目睹了襲擊事件，請留下成為警方的證人，「在這些情況下，我們有越多的證人就越好。」

溫特斯表示，嫌犯已經被拘留，希望民眾放心，警方正在積極處理這些案件。「我們有這麼多的受害者，特別考慮到被攻擊的社區長者的年齡，這是不可接受的。」