打擊仇亞 金山多個社區聯盟發起「保護亞裔長者」遊行

多聯盟發起「保護亞裔長者」遊行，呼籲市政出台亞裔保護措施。（記者李怡／攝影）

多個亞裔 社區聯盟，包括「與亞裔站在一起」（Stand with Asian Americans）、「亞裔更強大「Asians Are Strong」等組織與民選官員、社會活動人士，7日在舊金山 北岸區華盛頓廣場公園舉行「保護亞裔長者」集會遊行 。活動組織和參與者要求在集會後的10天內，以警察局長史考特為代表的公共市政廳，要拿出如何減少針對亞裔長者暴力行為的具體措施，以及立即採取行動，提高低收入老年住房的安全性。

此次「保護亞裔長者」遊行活動的舉辦，是因為近期亞裔長者遇襲事件頻發。2日晚7時30分許，舊金山市前藝術委員趙維新（GregChew）在南市場街社區（SOMA）寓所附近突然被人襲擊痛打，多處受傷。7月31日下午，來自中國內蒙70歲任婆婆在北岸區長者公寓門前，先後三次遭到四名非裔青少年毆打及搶劫，導致身體多處受傷，至今臥床不起。

「與亞裔站在一起」聯合創始人朱浩然說：「這是我們首次使用『打擊仇亞』（Fight Asian Hate），而非『制止仇亞仇恨』（Stop Asian Hate）。本次集會的差別在於，我們要求我們的城市、我們的政府具體做出我們想要看到和要求的改變。」

手拿標語，參與集會遊行的舊金山民眾。（記者李怡／攝影）

朱浩然表示，他住的地方離任太太被襲擊的地方只有幾個街區。打擊仇亞關乎每一位亞裔成員的安危，他們將繼續戰鬥，直到亞裔生活安全並獲得正義。

根據停止亞裔仇恨「StopAAPIHate」組織的數據，從2020年3月19日到2022年3月31日，全國共計提報1萬1467起針對亞裔的攻擊和仇恨事件，其中六分之一涉及身體暴力。60歲及以上的老年人特別容易受到仇亞暴力的影響。

加州參議員威善高、第六區市議員麥德誠、市府律師邱信福等民選官員出席集會活動。（記者李怡／攝影）

「保護亞裔長者」集會的組織與參與者在華盛頓廣場公園進行短暫集會之後，便穿過義大利小區到達華埠都板街，沿街遊行，提醒民眾如遭遇暴力侵犯與仇視行為，都應即時告知親友與報警，不能再沉默，要團結一致抗爭，知道市政部門採取具體的措施，可以更好的保護亞裔、保護亞裔長者。

前來參與集會的趙姓民眾表示，自疫情爆發以來，仇亞事件未有止息的趨勢。儘管很多民選官員與當政人員多次出來演講、呼籲，但未有從根本上解決暴力頻發問題。

手拿標語，參與集會遊行的舊金山民眾。（記者李怡／攝影）

舊金山警察局Moreno警官表示，目前需要更多的雙語警員在社區內巡邏，並對社區治安問題做出更快反應。

加州參議員威善高、第六區市議員麥德誠、市府律師邱信福等民選官員出席集會活動。