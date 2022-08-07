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吃月餅、抽機票… 世報「中秋嘉年華」 9月南灣盛大回歸

劉玉昕
此次嘉年華活動準備了大月餅供品嘗。（本報檔案照片）
此次嘉年華活動準備了大月餅供品嘗。（本報檔案照片）

中秋節（Moon Festival )是中國節慶中最多彩多姿的節日，嫦娥奔月、吳剛伐桂、玉兔搗藥等美麗的傳說，更為中秋節添加了無比的浪漫色彩。在歷經疫情肆虐之後，世界日報「中秋嘉年華」即將於農曆8月15日（9月10日）在南灣庫比蒂諾市盛大回歸，與華人僑胞、海外遊子一起嘗月餅、賞明月，盡掃疫情陰霾，共慶中秋佳節。

前500人 麥當勞贈好禮

「千里共明月、海外一家親」由本報與Cupertino Main Street商場、北加州中文學校聯合會、傑人會等，共同策畫這場別開生面的嘉年華，活動內容豐富，包括全日親子遊戲、青少年才藝表演、台灣夜市美食、台糖蘭花展銷、金麥超大月餅試吃分享、敬老免費義診、旺旺大抽奬等。凡參與活動的人，前500人可獲贈麥當勞精美記事本及購物袋（各乙個），先到先得。

台糖舊金山分公司應世報之邀，精選頂級蝴蝶蘭150株，於嘉年華會場特價展銷。圖為往...
台糖舊金山分公司應世報之邀，精選頂級蝴蝶蘭150株，於嘉年華會場特價展銷。圖為往年蘭花展熱鬧人潮景象。（本報檔案照片）

世界日報多年來所辦的大小活動，都可以看到「嬌客」蝴蝶蘭的身影，今年也不例外。台糖舊金山分公司應世報之邀，精選頂級蝴蝶蘭150株，於嘉年華會場特價展銷，每株蝴蝶蘭都是當日從台糖蘭花培育場專人親送，保證新鮮，花期可保3個月以上，上午10時準時開賣，限量供應，售完為止。

今年的嘉年華著重親子互動遊戲與才藝表演。（本報檔案照片）
今年的嘉年華著重親子互動遊戲與才藝表演。（本報檔案照片）
今年的嘉年華著重親子互動遊戲，圖為往年活動時，兒童開心玩遊戲的模樣。 （本報檔...
今年的嘉年華著重親子互動遊戲，圖為往年活動時，兒童開心玩遊戲的模樣。 （本報檔案照片）

親子遊戲、青少年才藝表演

今年的嘉年華設計較以往不同，著重親子互動遊戲及青少年才藝表演，下午1至4時由協辦單位北加州中文學校聯合會及傑人會帶領現場觀眾，闔府同歡扯鈴、二人三腳、大風吹、踩氣球、木頭人、老鷹抓小鷄等，優勝者可獲贈禮券及小禮物，歡迎大小朋友踴躍參加。 

美食攤位一向是吸引人潮的熱門景點，今年阿美廚房將帶來一系列夜市美食：臭豆腐、大腸包小腸、三杯米血、台式涼麵，炸豬排（去骨）便當、炒米粉、客家鷄絲肉羹、滷肉飯、冬瓜茶、丁香豆花、酸梅湯等，想念家郷美味嗎？嘉年華上讓您一解鄉思之愁。

此次嘉年華活動準備了大月餅供品嘗，麥當勞也為參加者準備了好禮。（本報檔案照片）
此次嘉年華活動準備了大月餅供品嘗，麥當勞也為參加者準備了好禮。（本報檔案照片）

中秋節當然少不少「月餅」。由金麥食品公司特別烘焙的大月餅，將和「旺旺大抽獎」結合，「猜大月餅內餡、抽長榮機票活動」，詳細參加辦法，可參閱世界日報抽奬辦法。 

活動的壓軸，當屬「旺旺大抽獎」了，大抽奬將在當日下午4時準時舉行，首奬為「長榮航空往返台灣經濟艙機票」乙張，此外，大古鑄鐵鍋、味全冷凍水餃、永和超市及各優良商家禮券，獎品多多，祝您好運。 

舉辦時間：9/10/22（周六），上午10時至下午5時。地點：Cupertino Main Street，19401 Stevens Creek Blvd., Cupertino CA 95014。招商熱線：650-259-2043，650-259-2002。

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