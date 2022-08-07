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醫師：測試不當 加速BA.5病毒傳播

劉玉昕
加大傳染病學專家陳子平說，不當的測試方法及COVID變異株的變化導致了BA.5的傳播。（電視新聞截圖）
加大傳染病學專家陳子平說，不當的測試方法及COVID變異株的變化導致了BA.5的傳播。（電視新聞截圖）

為什麽COVID-19的Omicron病毒BA.5變異株的傳播如此迅速？舊金山加大的一位傳染病專家現在說，可能是測試不當導致了該疾病的快速傳播，而不是人們放鬆防疫的不良行為。

目前整個美國正繼續與最新的主導性Omicron變體BA.5爭鬥，總統拜登（Joe Biden）說，疫苗、治療和測試是關鍵。

但是，當這三個策略中的一個沒有發揮預期作用時，會發生什麽？

聖荷西的瓦斯蓋茲（Isaac Velasquez）說，即使他和他的未婚妻接觸過COVID病毒並出現了症狀，他們所作的家庭測試卻從未呈現過陽性結果。

「我最後出現了兩次陰性，她測試了四次都是陰性，」瓦斯蓋茲說。「這不太對頭，所以我們決定去醫院做PCR測試。幾天後，我們的測試結果是陽性。

據舊金山加大傳染病學專家陳子平（Dr. Peter Chin-Hong）博士說，這種現象正變得越來越普遍，而且引起了人們的關注。

「我擔心病毒正在大量傳播，」陳子平說，「不是因為人們狡猾或不負責任，只是他們不知道自己是陽性。」

陳子平說，這並不是說測試不起作用，而是BA.5變異株的行為方式與其他病毒株不同。他說，BA.5的症狀首先出現在喉嚨裡，這意味著鼻子測試在幾天內不會出現陽性結果。

陳子平說：「你可以一直認真擦拭你的鼻子，但是如果所有的動靜都在你的喉嚨裡，病毒需要一段時間才能上升到鼻子。所以這就是為什麽你會在很長一段時間內呈陰性，直到病毒上到鼻子時才變成陽性。」

另一個因素，是接種過疫苗的人的免疫系統如何對這種毒株作出反應。陳子平說，你可能有症狀，但你體內沒有足夠的病毒顆粒讓測試顯示陽性結果。

「快速檢測需要10萬個或更多的病毒才能變成陽性，而PCR只需要5個或不到10個病毒就能變成陽性。」他說。

由於這個原因，他建議PCR測試可能比快速測試更好，或者用家庭測試的拭子先擦拭你的喉嚨，然後再擦拭一下你的鼻子，這樣可以獲得一個更好的結果。

陳子平還說，盡量在開始出現症狀後至少等五天再進行測試，這樣可以幫助防止這種具高度傳播性的變異株進一步擴散。

舊金山 疫苗 Omicron

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