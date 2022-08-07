麥金尼山火受控面積達30% 未來幾日恐至救火危險升高

麥金尼山火導致87棟房屋被毀。 （美聯社）

根據周六（8月6日）上午發布的最新情況報告，在加州 西斯邱縣與大規模的麥金尼山火 作戰的消防人員，在控制火勢方面取得了穩步進展，但未來幾天的危險天氣條件，將對工作構成挑戰。

雖然西斯邱縣的居民必須逐步面對該州今年最大的野火所造成的破壞性損失，但令人鼓舞的是，他們也看到了火勢控制數字的提升：從周四（8月4日）的10%上升到周六的30%。

據加州森林防火廳Cal Fire稱，截至周六上午，這場大火已經燒毀了靠近加州和俄勒岡州 邊界的克拉瑪斯國家森林（Klamath National Forest）中的6萬零44英畝土地，並摧毀了87棟座房屋和45座其他建築。當局此前報告說，這場大火造成4人死亡，超過了加州2021年火季的總死亡人數，當年有3人死亡。

火災行為模式分析員柏恩斯（Dennis Burns）說，消防人員還在接近伊雷卡（Yreka）鎮的火災東南邊緣的大部分地區，建立了控制線。然而，柏恩斯說，未來幾天的天氣將對超過2000名與大火搏鬥的消防員造成危險。

柏恩斯在周五（8月5日）的社區會議上說：「周日（8月7日）和周一（8月8日）的天氣條件將與這場火災開始時幾乎相同。最大的擔心，是在火場範圍內有大量未燃燒的燃料，若它們被點燃就太不幸了。」

據西斯科縣緊急服務主任守恩（Bryan Schoene）說，目前，有7372人和6000個家庭處於疏散令或警告之下，主要集中在伊雷卡鎮。