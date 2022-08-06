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舊金山麥克拉崙公園槍擊案 2嫌犯落網

本報記者／舊金山報導
麥克拉崙公園槍擊案兩名嫌犯，4日凌晨被警方抓捕。（網站截圖）
麥克拉崙公園槍擊案兩名嫌犯，4日凌晨被警方抓捕。（網站截圖）

舊金山警方4日逮捕麥克拉崙公園（John McLaren Park）槍擊案的兩名嫌犯。這起發生在7月25日的槍擊案，導致一名受害者當場死亡。

麥克拉崙公園是舊金山僅次於金門公園和普西迪歐（Presidio）海濱公園的第三大公園。7月25日，警方接到報案稱，在公園內的網球場附近發生槍擊案件，一名受害者遭槍傷。

警員在到達現場後，在路人的指引下找到了傷者，迅速展開施救，並且呼叫了醫療人員。消防局的急救人員隨後到達現場，儘管警方和消防局的成員拚盡全力，仍無法挽救受害者的生命。因傷勢過重，受害者當場死亡。

警局凶殺案調查人員經過勘察，確定了兩名可能的嫌犯，分別為34歲的舊金山居民威爾（Jerrell Wills）和34歲康曲柯士達縣的伊諾森西奧（Alexon Inocencio）。調查人員在獲得兩人的逮捕證和搜查證後，展開了抓捕行動。

4日凌晨5時左右，舊金山警方戰術小組、重案組和戰略調查組的警員聯合行動，突襲了兩人的住處，並將兩人拘留。

目前，威爾和伊諾森西奧被關押在舊金山縣監獄，將被控謀殺罪名。

舊金山 槍擊 監獄

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