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南加大研究：染疫時有脫髮症狀 「長新冠」風險更高

記者朱敏梓／綜合報導
USC「長期新冠」報告第一作者吳喬。（吳喬提供）
USC「長期新冠」報告第一作者吳喬。（吳喬提供）

從新冠大流行開始，許多醫生都擔憂，新冠感染會演變成「長新冠」，成為困擾患者數周、數月甚至數年的煩惱。最新的研究似乎證實了這種擔憂。根據南加大（USC）一項發表在「科學報告」上的最新研究顯示，在2020年3月至2021年3月期間感染新冠病毒的人中，有23%的患者在12周後仍報告症狀。

該報告第一作者、南加大Leonard Davis老齡科學院研究人員吳喬表示，這次研究基於新冠疫情第一年所積累的數據，「長新冠」在非住院患者中的比率高達23%；若把住院患者也計入，比率可達到24%至26%，這代表每四名新冠感染者中，就有可能出現一個「長新冠」病例。

研究發現，患者出現「長新冠」的常見症狀包括：頭痛(22%)、流鼻涕或鼻塞(18.7%)、腹部不適(18.2%)、疲勞(17.2%)及腹瀉(13.2%)。除了這些症狀，超過10%的患者還出現咳嗽、皮膚乾燥、渾身疼痛、喘不過氣，及打噴嚏等症狀。

「長新冠」常見10大症狀。
「長新冠」常見10大症狀。

統計模型還總結了會增加「長新冠」的因素，比如肥胖和感染初期經歷脫髮、頭痛和咽喉痛的人群，患「長新冠」的風險也較高。吳喬說，與一些現有研究的不同之處在於，沒有明確證據表明，「長新冠」的風險，與糖尿病或哮喘等先前存在的健康狀況，或年齡、性別、種族和民族、教育或當前吸煙狀況有關。

吳喬解釋，脫髮風險因素是讓人意外的，因為之前並沒有這樣的假設，脫髮代表的是「患者的身心在與疾病的對抗中產生的巨大壓力」。這種壓力來自於多方面，可能是對高燒或藥物的反應，因此脫髮在一定程度上也決定著疾病的嚴重程度。事實上，脫髮是新冠症狀之一，但不是大多數人會出現的症狀，一直被忽視。

吳喬表示，一般來說，急性新冠症狀持續三周左右，為了和其他研究有可比性，這次研究選擇的周期是12周，也就是三個月，世界衛生組織也將「長新冠」 定義為持續 12周或更長時間的症狀。

至於為什麼要關注「長新冠」？吳喬認為，這是一個重大的公共衛生問題，23%的患病率非常高，配合新冠第一年的數據來看，可能會轉化為數百萬人。此外，由於經歷「長新冠」症狀，患者的生活和工作都有可能受到極大影響，甚至沒有辦法照顧家人和正常工作。「長新冠」是新冠疾病的後遺症，但過去常常被大家忽視，大家的關注點都在於高發人群和預防方法上。

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