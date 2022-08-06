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納巴縣爆發「軍團病」 已12人住院、1死

編譯組／納巴電
納巴縣爆發退伍軍人症。圖為納巴縣公共衛生官員雷路西歐。（取材自推特）
納巴縣爆發退伍軍人症。圖為納巴縣公共衛生官員雷路西歐。（取材自推特）

納巴縣衛生官員本月3日表示，納巴縣正在應對退伍軍人症（Legionnaire's disease，又譯軍團病）的爆發，自7月11日以來，已有12人住院，一人死亡。

納巴公共衛生官員雷路西歐（Karen Relucio）醫生在聲明中說：「我們對這位病患的死亡深感悲痛，並向其家人表示同情和慰問。我們對所有受這此疫情影響的人都會加強關注」。

納巴縣沒有立即公布死者相關信息或疾病傳播的可能地點，稱這是過去幾年來該縣的第一例退伍軍人症死亡事件。

縣衛生局正在與加州公共衛生廳、聯邦疾病管製及預防中心（CDC），以及納巴縣規畫建設和環境服務部環境衛生處的調查人員合作，「對退伍軍人病菌進行環境調查和取樣，並在適當情況下，建議採取補救策略，防止進一步傳播。」

據聯邦疾病控製中心稱，退伍軍人症是一種由病菌引起的嚴重肺炎，其症狀包括咳嗽、呼吸急促、肌肉疼痛和高燒，以及惡心、嘔吐和腹瀉。人們可以通過吸入空氣中含有細菌的小水滴，或不小心將含有細菌的水吞入肺部而患病。

CDC說，疫情往往發生在具有複雜水系統的設施中，如酒店、度假村、遊輪和長期護理設施；用於淋浴、熱水池、裝飾性噴泉和集中冷卻的水可能是感染源。它通常不會在人與人之間傳播。

這種疾病的得名源自1976年費城的一次退伍軍人大會上，曾引致肺炎爆發而命名。2018年報告了約一萬個病例，但CDC表示，實際病例數字可能是報告的1.8至2.7倍，因為該疾病診斷不足。

CDC 疫情 加州

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