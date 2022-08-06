加州染疫數 官方統計破1000萬 專家：恐有4460萬例

加州本周宣布新冠病例突破1000萬例，專家表示這個數據被嚴重低估。（Getty Images）

加州 新冠病例本周累計突破1000萬例，這是否代表到目前為止，加州每四名居民中有三名居民沒有感染過病毒？專家說：不可能；據研究統計，加州可能實際上已經出現4460萬例病例，是官方數字的四倍。

根據西雅圖華盛頓大學衛生指標與評估研究院（Institute of Health Metrics and Evaluation，簡稱IHME）的統計，自2020年初新冠疫情 爆發以來，加州可能實際上已經出現4460萬例病例，比加州3900多萬人口多出近500萬例。IHME的先進疫情模式顯示，加州的新冠病例可能多達5200萬例，但因為許多病例沒有症狀，也沒有透過PCR檢測 獲得證實，所以沒有被計算在內。

柏克萊加大傳染病學名譽退休教授舒瓦茲柏格（John Swartzberg）表示，幾乎每個人都可能染疫，加上病毒的傳播沒有放緩的跡象，過去一年造成兩次嚴重的病例激增，使人們能完全避免感染的可能性變得很低。他說：「在可預見的未來，新冠將與我們同在。」

IHME上個月表示，截至7月11日，82%的美國人至少感染過一次新冠病毒，等於超過2億7000萬名美國人都感染過。

不過，最近發表在「美國醫學會雜誌」（Journal of the American Medical Association）上，一份著重真實血液樣本的研究報告表示，到2021年12月為止，因感染病毒誘發免疫力的美國成年人人口已增加到25%，代表每四個人當中就有一個人感染過新冠病毒，總數約8000萬例，但當時官方統計數據只有5500萬例。

毫無疑問，隨著愈來愈多人自行在家檢測，也沒有向衛生局通報結果，加州官方統計數據也可能是低估的。

好消息是，比起一年前或兩年前，現在每個病例的死亡風險變得較低。2020年共有250萬例病例，其中有3萬3000人死亡。今年頭7個月病例已累積到450萬例，接近2020年全年病例總數的兩倍，但只有約1萬5000人死亡。

專家表示，雖然官方的新冠病例統計數據很重要，但有一個比較簡單的計算標準。

舒瓦茲柏格說：「只要你聽到朋友一個接一個感染新冠，你就知道病例正在激增。」