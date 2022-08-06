拉薩、吳俊偉榮升 華埠聯合設宴 市長、地檢長等同賀

新任警指揮官吳俊偉（左三）強調社區在保障公共安全的作用。（本報記者／攝影）

舊金山華埠 僑社兩大龍頭中華總商會與中華總會館，周五（5日）晚聯合設宴，慶賀長期服務華埠的警官拉薩（David Lazar）榮升舊金山助理警察局長，吳俊偉（Julian Ng）榮升指揮官。市長布里德（London Breed）、地檢長謝安宜（Broke Jenkins）、縣警長宮本（Paul M. Miyamoto）、估值官朱嘉文（Carmen Chu）、市議員麥德誠（Matt Dorsey）等到場慶祝。

新任助理警長拉薩認為，對抗仇恨犯罪需要主動出擊。（本報記者／攝影）

拉薩表示，升職對他意味著可以為社區做更多的工作，提供更多的支持，更好地保障華埠社區的安全。「警局仍然面臨著警員人數不足等問題，我們仍需要至少500名警員的補充。」拉薩在談到公共安全所面臨的挑戰時說，「我們仍然需要解決財產犯罪、亞裔仇恨犯罪 等，本周又有一位華裔老人在一起家庭盜竊犯罪案中受傷，我們需要做的還有很多。」

拉薩認為，對抗仇恨犯罪需要主動出擊。他很高興與新地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）合作，保證傷害這名亞裔老人的罪犯被起訴。

吳俊偉同樣對於新職位感到期待；「我從未想過成為指揮官，我感到十分榮幸，同時我會更加謙虛努力。感謝警長的信任，我很期待接下來的工作。」吳俊偉說。

吳俊偉的新職務將負責監督警局社區關係部門（Community Engagement Division）的工作，他認為這對提升公共安全十分重要；「保障公共安全需要警方和民眾的協作，共同減少犯罪。」吳俊偉說。

他強調，打擊仇恨犯罪仍然需要社區的力量。吳俊偉出生成長在華埠，在此之前也是中央警局警長；他說：「華埠人口密度十分稠密，警員對於社區來說很重要，但同時生活在這裡的人們互相照顧，互相保護。社區扮演了十分重要的角色。」