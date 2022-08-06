非裔長期租客遭驅逐 市議長華頌善聲援

61歲的漢尼根在社區中生活了54年，法院要求他在8月10日前離開。（本報記者／攝影）

多名舊金山 費爾摩區（Fillmore District）合作公寓（Co-op）的非裔租客 正面臨被強制驅逐，他們大多在此生活數十年，並且有良好信用紀錄。面對法院驅逐令和隨時登門的縣警，他們陷入無家可歸的絕望與無助；租客們5日在公寓門前再次舉行抗議活動，市議會議長華頌善（Shamann Walton）前來聲援。

夾在Steiner和Eddy街的合作公寓，是以非裔民權領袖馬丁路德金（Martin Luther King）和牙買加民權領袖馬庫斯加維（Marcus Garvey）命名的，共有211個住房單位。舊金山在1960年代清除主要的非裔社區後，建造了這片社區。

曾為驅逐案辯護律師的華頌善和前市議長、公辯律師岡薩雷茲（右二）也前來助陣。（本報記者／攝影）

根據住房和城市發展部的規定，住戶支付不超過收入的30%作為租金；當主租戶去世後，親屬通過物業管理公司重新認證，可繼續獲得居住權。然而負責該社區的物業公司近幾年頻繁更換，許多住戶的認證資格被耽擱，衍生許多租賃糾紛。更有一些居民指責管理公司，想尋找願意支付更高租金的工薪階層取代長期租客，從中獲利。

61歲的漢尼根（Richard Henegan）在這裡生活了54年，法院要求他在8月10日前離開；「我這一生將第一次成為無家可歸的人，我這兩個月幾乎不吃不喝，這是我永遠的噩夢。」漢尼根說。

曾為驅逐案辯護律師的市議長華頌善，前來助陣。（本報記者／攝影）

他拿著媽媽給的一張1971年頒發的房產證說，「我媽媽相信，美國夢的一部分就是產權，一些可以留給孩子的遺產。在我被告知將被驅逐前，沒有人到我的家中告訴我應該怎麼做？應該遵守什麼？」

曾為驅逐案辯護律師的市議長華頌善，前來為房客助陣；他表示，身為市議長，他不會只做嘴皮子的功夫。「舊金山非裔居民的比率很小，非裔業主的比率肯定更小，我絕不能允許我的社區成員從自己的家園中被趕出去，我們將繼續戰鬥。」

舊金山前市議長、公辯律師岡薩雷茲（Matt Gonzalez）表示，民眾抗爭是因為遭到特定的規則限制，法律和規則應該幫助他們理解、定義社區應有的樣子，規則將會有例外的情況，「而且最終我們會改變規則」。

居民休伊特（Didi Hewitt）曾是這間合作公寓的董事會主席，她在這裡生活了26年，同樣被下達了驅逐令。她表示，非裔居民和殘疾人士被惡意針對、被驅逐，這是不公平的。她的哥哥是名殘疾人士，曾被下達四次驅逐令；「我們已經在面臨遊民危機、產權問題，然而管理公司仍然在想方設法拋棄我們。」休伊特說。

漢尼根對所有的居民說：「他們想奪走我們的房子，他們先找到了我，他們也將會找到你們。」