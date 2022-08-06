我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台海緊張加劇 Politico：中軍方高層不回美方多次去電

北京8招反制美 學者：移除軍事安全閥 增擦槍走火可能

非裔縣警學員受辱 不滿人事部門處理結果 要市府審查

編譯組／舊金山電
遭到舊金山議長華頌善以N字眼辱罵的縣警學員巴特勒要求市府對事件展開調查。（視頻截圖）
遭到舊金山議長華頌善以N字眼辱罵的縣警學員巴特勒要求市府對事件展開調查。（視頻截圖）

一名非裔舊金山縣警學員指控數周前在舊金山市議會安全檢查站，遭到同為非裔的議長華頌善（Shamann Walton）以種族歧視字眼辱罵、威脅，他已正式向市府提出要求審查這起事件。

在華頌善對事件的描述公開提出異議後，43歲的舊金山縣警學員巴特勒（Emare Butler）決定把真相說清楚；他說：「我的名聲是我的全部，對我而言很重要。」

巴特勒2日對市府人事部門對這起事件做出的結案決定提出上訴，如果市府展開調查，將會檢視華頌善是否違反舊金山的職場零騷擾政策（harassment-free workplace policy）。由於對現任民選官員進行這樣的調查很不尋常，因此還不清楚舊金山市府會如何處理。

巴特勒表示，他於6月24日在華頌善通過安檢站的金屬探測器之前，要求他取下腰帶。根據縣警局的備忘錄，華頌善開始對巴特勒大發脾氣，並說：「製造問題的總是你這種看起來像我的『N字眼』！」他在對巴特勒大喊大叫時，也多次稱安全檢查規定是「N字眼狗屎」。

巴特勒先前對舊金山紀事報（Chronicle）表示，華頌善企圖用他的職位對他做出威脅；華頌善說：「你一定不知道我是誰，我會揍你的屁股！」

華頌善稱巴特勒的指控不實，他表示，他面對巴特勒和其他縣警學員「持續不斷的騷擾」，因為他致力要求縣警局提高透明度並加強問責制，包括他2020年提出一項法案，成立了一個監督縣警局的委員會，因此遭到報復。但是華頌善沒有具體說明巴特勒的指控哪一部分不實。

在華頌善遭到一名縣警局官員告誡後，舊金山市府人事部主任艾森（Carol Isen）便予以結案。但是，巴特勒本周向舊金山銓敘委員會（Civil Service Commission）提出上訴，稱市府從未對事件進行過應有的調查，人事部也從未聯絡過他和其他證人。

巴特勒說：「我一直很尊重他人。但是，他斷言我是故意針對他、我試圖做出我份內工作以外的事，這就太過分了。」

截至4日下午，市府人事部還在審核巴特勒提出的上訴。在審核過這項上訴後，預計市府會在未來一到兩周內聯絡巴特勒，可能對他對華頌善的指控展開全面調查。

不過，根據規定，即使調查發現華頌善違反政策，也不能對這位民選官員採取任何紀律處分，但是其他市議員可以就此事件對他做出象徵性的告誡。

到目前為止，大部分市議員都沒有對這起事件發表意見，只有市長布里德（London Breed）和市議員梅義加（Myrna Melgar）認為華頌善應該道歉。

舊金山 非裔 種族歧視

上一則

柏克萊加大人民公園住房建設 上訴法院叫停

下一則

拉薩、吳俊偉榮升 華埠聯合設宴 市長、地檢長等同賀

延伸閱讀

聯邦欲關Laguna Honda醫院 舊金山市府律師邱信福提告

聯邦欲關Laguna Honda醫院 舊金山市府律師邱信福提告
NBA／關鍵時刻拚三分球惹議…巴特勒：我能接受這後果

NBA／關鍵時刻拚三分球惹議…巴特勒：我能接受這後果
NBA／巴特勒飆35分無力回天 綠衫軍奪東冠搶進總冠軍賽

NBA／巴特勒飆35分無力回天 綠衫軍奪東冠搶進總冠軍賽
NBA／巴特勒帶傷飆47分 熱火拚到搶七

NBA／巴特勒帶傷飆47分 熱火拚到搶七
NBA／巴特勒勇破隊史殊死戰紀錄 前3苦主統統是綠衫軍

NBA／巴特勒勇破隊史殊死戰紀錄 前3苦主統統是綠衫軍

熱門新聞

前一刻還嘰嘰喳喳不停的少棒球員，吃到麵瞬間安靜下來。（數位編輯孫愛薇／攝影）

灣區矽谷段純貞老闆豪邁請少棒隊吃牛肉麵 一圓棒球夢

2022-08-02 16:15
除了因為升息讓買房紛紛退場觀望，賣房更是叫苦連天。圖為南灣一處待售房屋。（記者熊移山／攝影）

升息+股市跌 灣區房市急凍 現金加價搶房現象不再

2022-07-30 02:20
選手在休息區前繪製台灣國旗圖案，高喊加油。(記者熊移山／攝影)

政治介入? 台美少棒隊聖荷西比賽 臨場叫停

2022-07-30 02:16
舊金山公寓住房成本全美最昂貴，年薪逾12萬才夠租二居室。（美聯社）

住房成本全美最貴…想租舊金山2居室 猜猜年薪得破多少？

2022-07-31 02:12
東屋崙越南小西貢社區國際商業廣場的七家越南華僑商戶，在1日凌晨被人破門而入。商戶的財物被盜加上維修費用，損失至少20萬。（華姐供圖）

保險櫃被搬走 華人蹲地痛哭 北加連環盜7華人損失20萬

2022-08-02 22:47
圖為受害人豪斯。(取自臉書)

涉30年前凶案 躲過前2次起訴 科技執行長引渡回灣區受審

2022-07-29 15:43

超人氣

更多 >
涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡

涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡
紐約19歲華男BJ's購物 停車場電梯內遭18歲槍手劫殺

紐約19歲華男BJ's購物 停車場電梯內遭18歲槍手劫殺
中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作

中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作
洛縣溫莎區重大車禍 司機高速闖紅燈釀6死8傷

洛縣溫莎區重大車禍 司機高速闖紅燈釀6死8傷
中國取消與美軍交流後 王毅：美國不要輕舉妄動

中國取消與美軍交流後 王毅：美國不要輕舉妄動