非裔縣警學員受辱 不滿人事部門處理結果 要市府審查

遭到舊金山議長華頌善以N字眼辱罵的縣警學員巴特勒要求市府對事件展開調查。（視頻截圖）

一名非裔舊金山 縣警學員指控數周前在舊金山市議會安全檢查站，遭到同為非裔的議長華頌善（Shamann Walton）以種族歧視 字眼辱罵、威脅，他已正式向市府提出要求審查這起事件。

在華頌善對事件的描述公開提出異議後，43歲的舊金山縣警學員巴特勒（Emare Butler）決定把真相說清楚；他說：「我的名聲是我的全部，對我而言很重要。」

巴特勒2日對市府人事部門對這起事件做出的結案決定提出上訴，如果市府展開調查，將會檢視華頌善是否違反舊金山的職場零騷擾政策（harassment-free workplace policy）。由於對現任民選官員進行這樣的調查很不尋常，因此還不清楚舊金山市府會如何處理。

巴特勒表示，他於6月24日在華頌善通過安檢站的金屬探測器之前，要求他取下腰帶。根據縣警局的備忘錄，華頌善開始對巴特勒大發脾氣，並說：「製造問題的總是你這種看起來像我的『N字眼』！」他在對巴特勒大喊大叫時，也多次稱安全檢查規定是「N字眼狗屎」。

巴特勒先前對舊金山紀事報（Chronicle）表示，華頌善企圖用他的職位對他做出威脅；華頌善說：「你一定不知道我是誰，我會揍你的屁股！」

華頌善稱巴特勒的指控不實，他表示，他面對巴特勒和其他縣警學員「持續不斷的騷擾」，因為他致力要求縣警局提高透明度並加強問責制，包括他2020年提出一項法案，成立了一個監督縣警局的委員會，因此遭到報復。但是華頌善沒有具體說明巴特勒的指控哪一部分不實。

在華頌善遭到一名縣警局官員告誡後，舊金山市府人事部主任艾森（Carol Isen）便予以結案。但是，巴特勒本周向舊金山銓敘委員會（Civil Service Commission）提出上訴，稱市府從未對事件進行過應有的調查，人事部也從未聯絡過他和其他證人。

巴特勒說：「我一直很尊重他人。但是，他斷言我是故意針對他、我試圖做出我份內工作以外的事，這就太過分了。」

截至4日下午，市府人事部還在審核巴特勒提出的上訴。在審核過這項上訴後，預計市府會在未來一到兩周內聯絡巴特勒，可能對他對華頌善的指控展開全面調查。

不過，根據規定，即使調查發現華頌善違反政策，也不能對這位民選官員採取任何紀律處分，但是其他市議員可以就此事件對他做出象徵性的告誡。

到目前為止，大部分市議員都沒有對這起事件發表意見，只有市長布里德（London Breed）和市議員梅義加（Myrna Melgar）認為華頌善應該道歉。