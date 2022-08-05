突破 麥金尼山火已有10%受控 指揮官：它暫時是沉睡的巨人

麥金尼山火部分地區撤離令已降為警告，居民可以開始返家。（美聯社）

加州 今年最大山火 救火行動終於有所突破，截至4日已有10%火場獲得控制。

消防官員表示，「麥金尼山火」（McKinney Fire）救火工作在連續五日毫無進展後，3日晚上終於有所突破，10%火場已受到控制，推土機和消防人員繼續在火場其他地區挖掘防火線。

在大火火場東南角，人口約7800人的伊雷卡（Yreka）部分地區的撤離令已被降級為警告，居民已可開始返家，但仍需注意危險狀況。官員3日晚上在社區會議上表示，還有約1300位居民的撤離令尚未解除。

過去幾日因為出現雷雨，天氣多雲潮濕，麥金尼山火面積因此沒有擴大太多。但當局表示，隨著未來幾天雲霧散去，濕度下降，大火可能重新變大。聯合事件指揮官羅斯（Darryl Laws）說：「它現在暫時是一個沉睡的巨人。」

國家氣象局氣象學家紐文惠斯（Brian Nieuwenhuis）4日表示，隨著當地天氣逐漸變乾，周末氣溫可能高達三位數。他說：「高溫、乾燥的狀態、加上午後微風，可能助長火勢。」

截至4日，麥金尼山火已焚地5萬8880畝，超過100座建築物被毀，並造成四人死亡。

火災行為模式分析師柏恩斯（Dennis Burns）表示，麥金尼山火最初是由暴風雨來臨之前的強風加劇的。暴風雨抵達後，2日在火場東部部分地區降下高達3吋的雨量，但其他地區則幾乎沒有降雨。

目前人在撤離中心的居民席姆斯（Bill Simms）表示，在大火中喪生的四名死者中，有三名是他的鄰居，其中兩人是一對和他住在同一條街上的夫婦。

席姆斯說：「失去物質的東西不會讓我情緒化，但是當我聽到住在隔壁的鄰居去世時，我有點難過。」

西斯邱縣警局發言人克萊德（Courtney Kreider）表示，死者的姓名還要再過幾天才會正式對外公布。

與此同時，塞拉山脈（Sierra）東部去年的山火災區因為連日降雨，現在正面臨洪水 的威脅，氣象局對加州和內華達州州界線沿線地區發布4日和5日的洪水警報，這些地區包括沙加緬度以東的「卡爾多山火」（Caldor Fire）災區，以及太浩湖以西和以南的「塔馬拉克山火」（Tamarack Fire）災區。