裴洛西35年好友 林炳昌：她是人權勇士 訪台不是為了選舉

與裴洛西相識35年的好友、86歲的灣區僑領林炳昌（右）說，裴洛西（左）一直以來都是人權勇士，是自由民主的象徵。（記者劉先進／翻攝）

聯邦眾院議長裴洛西 （前譯波洛西，Nancy Pelosi）訪問台灣，引起全球關注。中國解放軍則在台灣周邊進行軍事演習，台海緊張局勢升溫。與裴洛西相識35年的好友、86歲的灣區僑領林炳昌4日說，裴洛西一直以來都是人權勇士 ，是自由民主的象徵。維護弱者、被壓迫的人民、民族和國家的民主、自由和人權，是她一以貫之的宗旨和價值觀。

1972年到1982年，林炳昌擔任舊金山 市府兒童心理健康中心高級健康服務員，後來加入中華總會館服務僑社。並創建博愛文化服務中心，協助華人進行職業培訓和就業。他還擔任過中華民國僑務委員，並促成裴洛西1999年12月訪問台灣、會見時任總統李登輝。

林炳昌回憶，1987年，經過朋友介紹，他首次和在參選聯邦眾議員的裴洛西見面，對方給他留下極佳印象。「我一直觀察她，她為人認真負責，性格不浮誇。我是移民，英語並非母語，但她對我很尊重。以後也時常往來。」

1991年9月，裴洛西和另外兩位眾議員瓊斯（Ben Jones）、米勒（John Miller）在訪問北京期間，突然到天安門廣場，展開一條橫幅，上面用中英文寫著，「獻給為中國民主事業犧牲之烈士。」以紀念1989年6月4日的慘劇。林炳昌說，這讓他本人感慨萬千，「很多人雖然心裡面支持民主自由，但不一定會付諸行動，她敢於面對極權。」

裴洛西回美後，林炳昌以及少年中國晨報社長、方李邦琴的先生方大川，中國民主教育基金會創辦人黃雨川，僑領黃錫倫等灣區僑界，一起舉行致敬餐會，哀悼1989年死去的學生同胞，感謝裴洛西支持中國民主運動，還在現場給她頒獎。

與裴洛西相識35年的好友、86歲的灣區僑領林炳昌（中）說，裴洛西（右）一直以來都是人權勇士，是自由民主的象徵。（記者劉先進／翻攝）

林炳昌說，裴洛西擔任議長多年，雖然位高權重，但總是記掛著老朋友。疫情爆發前的每年1月首個周末，她都會在舊金山舉行派對迎新年。林炳昌和駐舊金山台北經文處長都會參加。現場受邀的華人總共也只有十幾個。十幾年前，林炳昌到華盛頓出差。裴洛西還在繁忙的國會會議中抽空見了他幾分鐘。「她非常重情義。」

林炳昌創辦的博愛文化服務中心，每年需要籌款。裴洛西至少三次從華盛頓搭機過來，參加募款晚宴，幫他籌錢，以便有充足的資金服務華埠民眾。

1991年，僑領林炳昌（左）給裴洛西（右）頒發人權勇士獎。（記者劉先進／翻攝）

最讓林炳昌記憶深刻的是1998年。各界在舊金山金銀島舉辦抗日戰爭圖片展。林炳昌陪同裴洛西參觀。林炳昌的親生父母在日本侵華中遇害於廣東台山。他很小就成為孤兒，被好心鄉親收養。之後輾轉到香港念書，又移民來美。談起中國人民8年抗日的歷史，他雙眼熱淚。當他講解日本侵華、殺人如麻的慘劇給裴洛西聽時，「她很悲痛，她說一定要抵制軍國主義。」

林炳昌表示，上述種種事跡說明，裴洛西從內心支持人權、民主和自由，並非為了所謂選舉訪問台灣。她不僅希望自己享受民主自由的生活，還希望其他人能享受到，更希望弱小的民族、國家能享受到，「很感謝她訪台。她是人權勇士，畢生都在致力維護人權、自由和民主，從行動和精神上，支持弱小的、被壓迫的國家、民族和人民。」