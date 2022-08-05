金山地檢長選舉 博徹思宣布退選 回歸家庭

博徹思（右）宣布退出地檢長競選，選擇回歸家庭 。（記者王子涵／攝影）

舊金山 被罷免 地檢長博徹思 （Chesa Boudin）4日早晨通過個人社交媒體平台宣布，將退出今秋的地檢長競選。

「我選擇將家庭放在第一位，我將不會參加2022年的競選。」博徹思在推文中說。

這位進步派檢察官因堅持司法改革而聞名，在6月的選舉中，被舊金山選民罷免。市長布里德（London Breed）隨後提名謝安宜（Brooke Jenkins）接任地檢長一職，後者因不滿博徹思領導，在2021秋從地檢處辭職。

家庭因素是博徹思選擇退出的原因。

博徹思表示，在過去三年不間斷的競選中，他的家庭承受了巨大負擔。「我致力於司法體係的改革，我也要忠於我的家庭。」他說。

他指出，兒子即將學會走路、說話；妻子在加州大學舊金山分校對多發性硬化症的研究也需要他的支持；父親則在入獄40多年後剛剛返回家中。

隨著博徹思的退出，現任地檢長謝安宜的競爭者只剩下民權律師小阿里奧圖（Joe Alioto Veronese）和切爾尼（Maurice Chenier）。前者是前舊金山市議會議長和市長候選人阿里奧圖（Angela Alioto）之子。

博徹思可能會在2023年11月的下一次常規選舉中再次競選地檢長職位。如果他選擇明年參選，應該已經向市府提交了相關文件。但在推文中他並未提到是否會在2023年再次參選。