我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺激日本的代價？中國飛彈落入EEZ與日本「遺憾砲」

亞洲行最後一站 裴洛西：此行絕非想改變台海現狀

金山地檢長選舉 博徹思宣布退選 回歸家庭

本報記者／舊金山報導
博徹思（右）宣布退出地檢長競選，選擇回歸家庭 。（記者王子涵／攝影）
博徹思（右）宣布退出地檢長競選，選擇回歸家庭 。（記者王子涵／攝影）

舊金山罷免地檢長博徹思（Chesa Boudin）4日早晨通過個人社交媒體平台宣布，將退出今秋的地檢長競選。

「我選擇將家庭放在第一位，我將不會參加2022年的競選。」博徹思在推文中說。

這位進步派檢察官因堅持司法改革而聞名，在6月的選舉中，被舊金山選民罷免。市長布里德（London Breed）隨後提名謝安宜（Brooke Jenkins）接任地檢長一職，後者因不滿博徹思領導，在2021秋從地檢處辭職。

家庭因素是博徹思選擇退出的原因。

博徹思表示，在過去三年不間斷的競選中，他的家庭承受了巨大負擔。「我致力於司法體係的改革，我也要忠於我的家庭。」他說。

他指出，兒子即將學會走路、說話；妻子在加州大學舊金山分校對多發性硬化症的研究也需要他的支持；父親則在入獄40多年後剛剛返回家中。

隨著博徹思的退出，現任地檢長謝安宜的競爭者只剩下民權律師小阿里奧圖（Joe Alioto Veronese）和切爾尼（Maurice Chenier）。前者是前舊金山市議會議長和市長候選人阿里奧圖（Angela Alioto）之子。

博徹思可能會在2023年11月的下一次常規選舉中再次競選地檢長職位。如果他選擇明年參選，應該已經向市府提交了相關文件。但在推文中他並未提到是否會在2023年再次參選。

博徹思 舊金山 罷免

上一則

Noble街區遊民營喊卡 民眾仍憂安全

下一則

裴洛西35年好友 林炳昌：她是人權勇士 訪台不是為了選舉

延伸閱讀

博徹思宣布退出地檢長競選 選擇回歸家庭

博徹思宣布退出地檢長競選 選擇回歸家庭

金山市長布里德任命 李德志任港口委員會委員

金山市長布里德任命 李德志任港口委員會委員
「金山人綠洲」海灣公園動工 預計明年秋天建成

「金山人綠洲」海灣公園動工 預計明年秋天建成
歷史第一人…馬森騎電單車橫跨全美 花4個月完成壯舉

歷史第一人…馬森騎電單車橫跨全美 花4個月完成壯舉
非裔金山議長華頌善涉歧視 市長布里德促道歉

非裔金山議長華頌善涉歧視 市長布里德促道歉

熱門新聞

前一刻還嘰嘰喳喳不停的少棒球員，吃到麵瞬間安靜下來。（數位編輯孫愛薇／攝影）

灣區矽谷段純貞老闆豪邁請少棒隊吃牛肉麵 一圓棒球夢

2022-08-02 16:15
除了因為升息讓買房紛紛退場觀望，賣房更是叫苦連天。圖為南灣一處待售房屋。（記者熊移山／攝影）

升息+股市跌 灣區房市急凍 現金加價搶房現象不再

2022-07-30 02:20
選手在休息區前繪製台灣國旗圖案，高喊加油。(記者熊移山／攝影)

政治介入? 台美少棒隊聖荷西比賽 臨場叫停

2022-07-30 02:16
圖為猴痘照片。（取自舊金山衛生局官網）

猴痘病例飆 舊金山進入緊急狀態 這次不「封城」

2022-07-28 18:56
祈凱立認為，中國不可能去擊落波洛西飛機。但訪台恐導致中國發動軍演，後續對台灣不見得有利。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

史丹福台灣問題專家：擊落波洛西飛機不現實 但恐軍演

2022-07-28 16:33
舊金山公寓住房成本全美最昂貴，年薪逾12萬才夠租二居室。（美聯社）

住房成本全美最貴…想租舊金山2居室 猜猜年薪得破多少？

2022-07-31 02:12

超人氣

更多 >
台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場

台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場
解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標

解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標
逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴

逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴
爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了
蔡英文：中國破壞台海現狀 台灣冷靜不挑釁

蔡英文：中國破壞台海現狀 台灣冷靜不挑釁