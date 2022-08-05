社會人脈最強11縣 舊金山居首 聖馬刁縣、聖他克拉拉縣也上榜

根據研究，舊金山是美國「社會人脈」最強的地區。（Getty Images）

如果你不是含著金湯匙出生，長大後決定你有沒有能力搭乘私人飛機，可能取決於你在何處長大。這項看法是根據一篇發表在「自然」期刊（Nature）上的研究報告得出的。

這項以臉書用戶為對象的研究發現，如果孩子與高收入家庭的孩子能成為朋友，他們最終擁有較高的社交和職業地位的機會就愈高，而這種社會經濟的融合，在美國某些地區比其他地區更為普遍。

研究人員評估了美國各縣的「社會人脈」（social connectedness），或可稱為富人與窮人之間有意義的互動，得到一個結論：如果低收入父母的孩子在高收入的縣長大，這些孩子成年後的收入平均會增加20%。

根據研究人員的分析，美國「社會人脈」最強的11個縣是：1. 加州舊金山 、2. 猶他州猶他縣（Utah）、3. 維吉尼亞州 勞登縣（Loudoun）、4. 華盛頓州史諾霍米許縣 Snohomish）、5. 麻州諾福克縣（Norfolk）、6. 維吉尼亞菲爾法克斯縣（Fairfax）、7. 加州聖馬刁縣、8. 威斯康辛州沃科夏縣（Waukesha）、9. 加州聖他克拉拉縣、10. 猶他州戴維斯縣（Davis）、11. 夏威夷州檀香山。

報告表示，在舊金山長大的人有約80%的機會可以接觸到高收入家庭的同齡人，這裡較貧窮的人與高收入家庭的人交朋友的可能性比其他地區高出6%。

報告稱，這與孩子是否能欣賞到朋友家的名車和名牌包無關。相反地，富有的家長經常會投入資源教導孩子如何建立人脈、申請工作和獲得專業技能，而他們的孩子會與周圍的人分享他們的學習成果。

報告作者之一的史丹福大學經濟學教授傑克森（Matthew Jackson）表示，有幾個因素可以解釋為什麼這種現象在某些地區較普遍，最大的因素是居民的平均收入。

根據美國人口普查數據，舊金山家庭中位數年收入為11萬9000元，而德州卡麥隆縣（Cameron County）家庭年收入只有4萬1200元，而卡麥隆縣的「社會人脈」是美國最差的縣之一。

傑克森說：「『社會人脈』最強大的地區大部分都是富人區，這對主要與窮人打交道的地區來說是一大挑戰。」他還指出，如果收入程度不同的人不住在同一地區，他們的互動就會減少。

傑克森表示，他希望更多的數據能幫助更多人脫離貧困。他說：「這些數據可以幫助學校和社區領袖了解為什麼人們無法建立人脈，希望可以藉此影響政策。」