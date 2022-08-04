寵物狗受傷未及時就醫 華女涉虐待動物被捕 重罪起訴

楊女士將在12日上庭。（記者劉先進／攝影）

東灣卡斯楚谷（Castro Valley）華人 楊女士8月3日說，她的狗在租屋後院被一隻鹿用鹿角頂傷。因為不懂英文，沒有及時帶去看病。7月14日遛狗時，被鄰居看到狗一瘸一拐，於是報警。阿拉梅達縣警過來，一開始透過翻譯說不逮捕，但後來還是將她銬上，拘押了兩天一夜。寵物狗也被動物保護部門帶走。

根據通知，楊女士被逮捕的原因是，沒有帶狗去看獸醫。她花費1300元手續費，讓保釋公司出資1萬元，將她保釋出來。8月12日還要上庭。她的房東 Rober Battinich在屋崙華埠擔任藍天使義工，素來義務幫助華人，決定仗義執言，出庭幫楊女士作證。

阿拉米達縣警發言人凱利( Ray Kelly)對本報表示，楊女士是屬於照顧寵物，被起訴的是虐待動物重罪，可能不會進監獄，但會面臨罰款等處罰。

之前受傷的狗狗Angela。（視頻截圖）

★鄰居和房東 素有嫌隙

楊女士說，對門鄰居和房東素有嫌隙，一直緊盯著自己，數次投訴自己違規。她和另外兩個朋友租住在獨立屋中，養了兩隻狗、一隻貓。其實兩隻狗都是代朋友照顧，受傷的一隻，叫Angela。5月到6月期間，有時帶狗出去散步，會用手掌拍一拍，用腳碰一碰狗，又或舉起狗玩耍。鄰居看到就會報警。7月初，她和狗在車庫玩耍。因為狗平常不叫，但聽到警車聲音會出聲。所以她就開類似警車的聲音，逗弄狗狗玩。結果狗狗大叫，鄰居聽到，以為她在虐狗，報警後，警察 來詢問了一番。

7月11日，她聽到後院有慘叫，趕緊跑出去查看。發現一隻大鹿跑過來，剛好將狗Angela頂傷。狗側躺在地上。當時也並無大礙。過了一天，狗的右後腳腫起來。她本來想著帶狗看病，但因為自己一句英文不會說，不知如何預約。又見狗能走路，所以沒有太留意。

Angela受到鹿的驚嚇，再也不願到後院解手。連續憋了三天，看到狗這麼辛苦。楊女士決定帶狗散步，看狗能否排洩。沒想到，狗狗帶出去沒多久，被鄰居看到一瘸一拐的情況，又懷疑她虐狗，並再次報警。

楊女士後院多次被鹿撞壞，也經常維修。（記者劉先進／攝影）

★保釋金1萬 將上法庭

楊女士記得，一開始，有六個阿拉米達縣的縣警過來。並將楊女士叫出去了解情況。「他們透過翻譯說，不會逮捕我。但進入房子後，看到受傷的狗在籠中，就問我，為何把狗關起來。問題是，狗門沒鎖。後來，警察又讓我出去，這次沒有解釋理由，將我雙手銬起來。」

楊女士提供的逮捕通知顯示，狗的腿部受傷，沒有提供獸醫治療。且之前接到數次報告，警方到家中進行福利檢查（welfare check）。

楊女士被拘押了兩天一夜。後來透過一名華裔警察翻譯，經過「獄友」介紹，聯繫了一個有中文翻譯的保釋公司，出資1萬元，將她保釋出來。她自己除了手續費，約為1300元。她還收到法庭通知，將在12日上庭。「我覺得自己很冤枉，並非虐待狗狗，只是因為不懂英文，不方便帶狗看病，而且狗的病情也有好轉。就因為這個原因，被當做罪犯抓起來。非常荒唐。」

楊女士說，始作俑者、那隻鹿將她家後院當成自己家，經常跳過來，多次把圍欄撞壞，修了好幾次。有時狗會叫嚷挑釁，這或許是鹿攻擊的原因。為了取證，已經在後院新裝了攝像頭，希望能拍攝到鹿跳進來的錄像，作為證據上庭。

房東Rober Battinich表示，會上庭幫楊女士作證。她可以考慮不認罪，讓陪審團來做決定。「有的盜竊嫌犯，因為零保釋制度被釋放。一個華人，卻因為沒有帶狗看傷被起訴，荒唐至極。」

華人楊女士在後院安裝攝像頭，希望透過監控查看鹿的情況，作為呈堂證供。（記者劉先進／攝影）

★涉虐待動物 可能罰款

縣警發言人凱利說，這是一起刑事案件。楊女士的狗受傷後，她拒絕帶狗看病長達兩周時間。導致狗狗遭遇嚴重痛苦，「我們不得不致電動物保護部門，拯救狗的生命。」楊女士屬於照顧寵物狗，根據加州法律Penal Code - PEN § 597.1條款，她會被虐待動物的重罪起訴，但不會進監獄服刑，可能會有罰款、留下犯罪紀錄等處罰。

凱利強調，逮捕中、法庭上，都有普通話或粵語翻譯，「因為社區有人報警，我們才出動。我們認為有人犯罪時才會逮捕。」

凱利說，她理解楊女士不會說英文的難處，「但不管身處何地，說何種語言，當動物遭遇疼痛時，必須幫助牠減輕痛苦。」