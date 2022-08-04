金山市長布里德任命 李德志任港口委員會委員

李德志（右）獲市長布里德（中）任命為舊金山港口委員。（市長辦公室提供）

舊金山 市長布里德任命李德志（Steven Lee）為舊金山港口委員會（Port Commission）委員，以接替卸任的委員會副主席何吳筱英（Doreen Woo Ho）。

港口委員會負責舊金山市7.5英里海岸線的濱水區，職能範圍包括開發、營銷、租賃、管理和維護等。區域內有大量地面商戶、零售店、辦公室、工業和海運工業租賃，還有許多旅遊勝地，如漁人碼頭、39號碼頭、渡輪大廈和舊金山巨人隊球場等。港口委員會由五名委員組成，均由市長任命並經市議會確認，任期為四年，屬於無薪志願工作。

李德志在舊金山華埠 經營有老字號餐廳「三和粥粉麵」和「獅子窩」酒吧。他是前市娛樂委員會（Entertainment Commission）委員，代表小商業業主發聲。他表示，將把在娛樂委員會十年的經驗帶到港口委員會，助力城市海岸經濟和旅遊等產業的發展。

市長布里德表示，港口是舊金山的標誌性地盤，在經濟中發揮著重要作用。來自世界各地的居民和遊客來到港口遊覽漁人碼頭，乘坐渡輪大廈，並在世界級餐廳用餐和購物。布里德說：「很幸運，李德志委員有數十年的酒店和娛樂行業經驗，可在這個關鍵時期助力舊金山商業的恢復。」

李德智說，加入港口委員會的首要任務是幫助市內小商業的發展，他將盡最大努力，上任後確保小商業不會關門，租出更多空置的商舖。

舊金山港口範圍內有550個零售店租戶，包括小商業、餐館和其他服務，許多業主都還在溝通拖欠的房租。李德志將用他小商業的背景，幫助員工和商業協調，讓小商業和市府間簽署公平協議。

李德志表示，在全球暖化情況下，舊金山市海岸的海堤需要修繕和加高。舊金山有加固海堤的20年計畫，委員會需要找到資助計畫的資金，這也是他的工作重點之一。另外，港口覆蓋了大量旅遊勝地，李德志希望讓港口擁有更多生意和客流，例如郵輪 港口等，振興和發展旅遊。

港口委員會兩位現任委員Willie Adams和Gail Gilman，獲布里德再次任命，任期再延四年，他們與李德志的任期都到2025年5月。