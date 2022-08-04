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謝安宜打擊毒品 芬太尼列首要 學校1000尺內販毒 將加重起訴

本報記者／舊金山報導
新任地檢長謝安宜3日打響了反毒的第一槍，提高了對售賣芬太尼的懲罰力度。（本報記者／攝影）
新任地檢長謝安宜3日打響了反毒的第一槍，提高了對售賣芬太尼的懲罰力度。（本報記者／攝影）

舊金山街頭毒品交易問題長期以来不僅沒有得到解決，反而愈加猖狂。田德隆區（Tenderloin）已經成為人盡皆知的「毒品交易市場」、毒販們的天堂。為根除這一城市毒瘤，同時兌現自己上任時的承諾，新任地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）3日打響了反毒第一槍，推出三項全新政策，旨在提高對售賣芬太尼（Fentanyl）的懲罰力度。

謝安宜的三項新政包括：一、涉及五克以上芬太尼的案件將一律禁止退回至舊金山社區法庭受理；二、售賣極大量芬太尼的毒販將可能被審前拘留（通常應用在危險的暴力罪犯上）；三、在學校1000尺範圍內售賣毒品者，將被加重起訴。

新任地檢長謝安宜3日打響了反毒的第一槍，提高了對售賣芬太尼的懲罰力度。（本報記者...
新任地檢長謝安宜3日打響了反毒的第一槍，提高了對售賣芬太尼的懲罰力度。（本報記者／攝影）

「正如槍枝、刀具一樣，芬太尼是致命的。」謝安宜說，「自2020年以來，近1萬5000人死於毒品過量，毒販不受懲罰是原因之一。芬太尼的致命性給我們帶來了不同的挑戰，我們必須做出改變，以拯救生命，讓破壞田德隆區、南市場區的毒販受到懲罰。」

字裡行間，謝安宜似乎將舊金山目前的毒品危機怪罪在前任地檢長博徹思（Chesa Boudin）的頭上。她表示，博徹思的打擊毒販的方式是不奏效的。「這也是為什麼，每當我到田德隆、南市場，聽到的都是抱怨的聲音。家庭、商業主以及上班族，都感到不安。」

謝安宜已經駁回博徹思時期達成的30項公開認罪協議，以及六個未結案件，全部都與田德隆區交易芬太尼有關。

這些案件中最惡劣的一件是，一位攜帶超過500克芬太尼的嫌犯被移交給社區法庭達5次之多，該罪犯不僅沒有完成社區法院提出的要求，而且違反了遠離田德隆區的法庭命令，但最終他僅以輕罪被起訴。

想確實打擊毒品犯罪，需要擊破毒販的商業模式，而毒販「游擊戰」的打法常常讓前來巡邏的警員力不從心，並在警員撤退後又迅速重新占領街道。對此，謝安宜計畫使用重罰方式，她的新政傳遞出強硬的訊息。「我想街頭的毒販很快就會知道這個消息。」謝安宜說，「當嫌疑人在幾個小時內沒有被釋放，並且得到不一樣的後果，毒販就會知道現在將與以往不同。」

謝安宜強調，地檢處正在和警局長史考特（Bill Scout）和警局的緝毒部門緊密合作，毒販和吸毒者同樣會受到打擊。目前，史考特已經命令警方開始對擁有吸毒用具的人進行處罰，並逮捕沒有出庭或違反釋放條件的人。

謝安宜檢察長正在布局對舊金山毒品網絡的一場新戰爭，眾所周知，這絕不是一朝一夕的努力，壓力不僅僅來自於犯罪者，警局、縣警等執法部門的人員緊缺、監獄空間不足等問題，也都是對這位年輕領袖的艱巨的考驗。

謝安宜已經駁回前地檢長博徹思時期達成的30個公開認罪協議。（本報記者／攝影）
謝安宜已經駁回前地檢長博徹思時期達成的30個公開認罪協議。（本報記者／攝影）

毒品 舊金山 博徹思

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