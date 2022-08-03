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麥金尼山火增至4死 加州今年最大火災 已焚地5.6萬畝毀百房

編譯組／美聯社2日電
「麥金尼山火」已成為加州今年最大火災。（美聯社）
「麥金尼山火」已成為加州今年最大火災。（美聯社）

執法當局2日表示，北加州「麥金尼山火」（Mckinney Fire）再添兩名死者，使罹難者人數增加為四人。

西斯邱縣（Siskiyou County）警方表示，搜救隊1日在96號公路沿線一處偏僻的社區中發現兩具遺體。96號公路是這個位於俄勒岡州界線附近的社區少數的進出道路之一。

西斯邱縣警方在聲明中說：「這個發現讓大火罹難者人數增加為四人。」警方表示，目前已經沒有下落不明的人。

警方說，他們1日在一棟房屋車道上一輛被燒焦的汽車裡發現兩具遺體，這棟房屋位於縣轄區克拉瑪斯河（Klamath River）附近。麥金尼山火周末越過克拉瑪斯河進入這個居民只有200人的小社區，許多房屋、商店和郵局，都被大火焚毀。

房屋沒有被燒毀的少數居民之一戴瑞（Roger Derry）說：「大火越過山脊線時有100呎高，時速約5哩，下山時有如噴火槍在噴火，沒有任何東西能阻止它。」

戴瑞的父親也說：「這很讓人悲傷、沮喪，我們一些古老的百年老屋消失；住在這個小社區裡的人都很善良，我們會重建社區，但需要一點時間。」

當局表示，自7月29日爆發以來，麥金尼山火已焚毀超過100棟房屋、附屬建築和其他建築物，至今仍無法控制，已成為加州今年以來最大的火災。

當地現在氣溫高達90多度，灌木叢、田野和森林仍然乾燥，但1日和2日出現雷雨，為當地帶來急需的雨水。

由於擔心雷雨會造成山洪爆發，導致岩石和泥漿從被燒焦的山坡上傾流而下，國家氣象局已對當地發布洪水警報。

此外，消防官員表示，濕氣和暴雨形成不穩定的氣流，風速可能達到時速50哩，會使消防條件變得更危險。

截至2日，麥金尼山火已焚地5萬6320畝，是克拉瑪斯國家森林（Klamath National Forest）現在正在燃燒的幾場野火中最大的一場。一場較小的火災2日在快樂營（Happy Camp）附近發生，迫使當局疏散居民，並關閉道路。

西斯邱縣警員1日在一棟房屋瓦礫中移動一具遇難者遺體。（美聯社）
西斯邱縣警員1日在一棟房屋瓦礫中移動一具遇難者遺體。（美聯社）

山火 加州 洪水

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