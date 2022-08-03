教委會商議徐安失言懲戒 場面一度失控 最終通過告誡

會議現場民眾排隊等候發言，不同立場的雙方爭執激烈，會議幾度陷入混亂。 （記者李怡／攝影）

針對華裔教委徐安（Ann Hsu）的失言風波，舊金山 聯合學區委員會2日舉行特別會議，討論是否對徐安做出懲戒；會議開始前，眾多華裔民眾聚集在學區辦公樓前表達對徐安的支持，非裔與棕色族裔社區民眾則在門前表示要求徐安辭職，以解決長久以來的歧視 問題，雙方爭執和對抗的情緒一度十分火爆。在會議公聽階段，當亞裔代表發言表示不要把徐安的言行定性為歧視時，非裔及棕色族裔代表齊聲呼喊：「歧視，歧視！」現場陷入混亂狀態，讓會議被迫中止。

七名教委和二名學生代表參加會議，最終以九票通過，對徐安提出告誡，觀察六個月。六個月後，再依情況裁決。

會議一開始，教委會主席林謙悅（Jenny Lam）表示，根據教委會主管的判斷，徐安最近發表的言論破壞且違背教委會理念。「教委會對每個學生負有最大的責任，作為教育 委員，無論學生的族裔、居住郵區、家庭收入為何，每一個學生都有機會得到服務。」因此，教委會今天討論、決定是否對徐安做出懲戒，或採取其他適當行動。徐安本人也參加會議。 失言風波後徐安首現教委會。（記者李怡／攝影）

在公聽發言階段，支持徐安的舊金山教師工會秘書胡鳳儀發言表示，從一個社會工作者、教育工作者和華人社區成員的經驗來看，現在舊金山正處於十字路口，幾個世紀以來的歷史壓迫和種族主義造成今天這樣的狀況，不同的有色人種群體相互指責、憤怒，而不是團結協作。胡鳳儀表示，徐安失言已經道歉，應給她學習成長的機會。

非裔社區民眾發言則表示，徐安應該辭職，社區沒有更多的時間給徐安學習； 「我們已經盡我們最大的努力來撫養孩子，不應該受到這樣不公的言論，我們不再相信徐安，請她辭職，是為保護我們的孩子。」

非裔教育工作者聯盟主席Linda Majority表示，「當徐安寫下歧視性文字時，我們就懂了，這就是她的信仰體系的一部分，這不是一個失誤，不能指望她在短時間內改變。」讓她下台，才能保證事情不再重演和發生。

當亞裔社區代表Diane Yep發言表示，希望人們不要把徐安的言行定義為歧視時，現場要求徐安辭職的民眾群起而攻之，現場陷入混亂，會議被迫中止。

失言風波源於徐安在填寫家長組織問卷時，聲稱「家庭環境不穩定」和「缺乏家長對專注學習的鼓勵」是非裔和棕色人種學生教育的最大挑戰之一。內容被披露後引發爭議，徐安隨即迅速修改問卷並公開道歉，但仍未能平息失言風波的持續發酵。 會場內支持徐安的亞裔民眾。（記者李怡／攝影）

徐安自言論7月下旬曝光以來，遭受到一連串批評，多個政治團體要求她辭職。與此同時，300多華裔個人和組織連署一封支持信函，表示徐安不應該辭職。連署信指出，徐安是正直的人，「我們知道她犯了錯，然而，是人都會犯錯，她並沒有任何惡意，也已經為她說的話負責、道歉，承諾會透過傾聽、加強自己的認知、在教委會採取重要行動來彌補過錯。」

包括訪谷區社區領袖陳美玲（Marlene Tran）、舊金山市華裔民主黨協進會成員鄺炳榮（Bayard Fong）、舊金山市民主黨前主席蔣美琴(Mary Jung)、聯合維和團團長雷千紅（Leanna Louie）、亞太裔公共事務聯盟（APAPA）全國主席尹集成、美國潮商基金會會長林志斯、前華裔教育委員陳有業（Eddie Chin）、前舊金山市市議員岡薩雷斯（Matt Gonzalez）、亞裔選民協會、華人家長諮詢委員會、洛威爾高中之友基金會、舊金山亞裔安全協會等，都參與和組織聲援活動，支持徐安。