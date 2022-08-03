遭4惡少拳打腳踢 70歲亞裔婦臥床不起

四名歹徒對任奶奶的面部拳打腳踢。（Fox News）

舊金山7月31日又傳出針對亞裔 的仇恨暴力犯罪 。一名70歲高齡的亞裔老婦在自家公寓遭4名青年連續毆打頭部，幸好沒有生命危險。

自新冠疫情 以來，針對亞裔社區的仇恨暴力犯罪層出不窮，亞裔老人頻頻被襲擊更讓人憤怒。31日的攻擊案中，受害者任姓老奶奶因為擔心疫情，過去兩年內一直生活在公寓內，幾乎從不外出。31日是她很長時間以來第一次外出，便遭到襲擊。任奶奶說，他們用拳頭打我的頭，把我摔倒地上後，又踢我。

她的女兒鄭女士說，昨天是她在居家許久後的第一次出門，竟然就遇到了這樣的事。

31日任奶奶離開自家公寓後不久，4名青年主動靠近她問時間；由於任奶奶不常講英語，擔心她的回答別人聽不懂，她便露出自己的手表展示時間，並回答說5時。

殊不知，任奶奶這個舉動落入他們的陷阱，見財起意的歹徒立即對她搜身；任奶奶說，自己立即意識到他們不懷好意。

她的手機最終被搜了出來，任奶奶嘗試反抗，並向附近的電梯逃跑，嘗試快速關閉電梯門。但四名歹徒尾隨她進入電梯並開始毆打她；「他們非常凶狠，把我摔倒。」她說。

根據監控攝像，四名歹徒對任奶奶的臉拳打腳踢，隨後準備離開。她站起後，嘗試從樓梯逃跑，但消防門卻被抵住無法關閉。歹徒見狀折返，搶走她的鑰匙並再次毆打。

「儘管有許多老人被襲擊的報導，但沒想到的是，這樣的事會真實發生在我們的身上。」鄭女士說。

任奶奶全身多處受傷，目前在家臥床不起，女兒希望，把這一段經歷報導出來，提醒更多人要注意安全。

舊金山警局目前已經介入調查，尚不清楚是否有嫌犯落網。