吉爾洛大蒜節槍案受害者家屬 怒告槍支製造商

吉爾洛大蒜節槍擊案的受害者家屬正在起訴槍支製造商沒有採取足夠的措施來防止他們所售的槍支被濫用。此為示意圖。(Getty Images)

近日，一些吉爾洛大蒜節（Gilroy Garlic Festival）槍擊 案的受害者家屬正在起訴開槍者所用槍支 的槍支製造商，理由是這些槍支製造商沒有採取足夠的措施來防止他們所售的槍支被濫用。在大多數情況下，聯邦法律使槍支製造商免於承擔責任，但這種情況可能會發生變化。

2019年，一名19歲的青年利根（Santino William Legan）在吉爾洛大蒜節上開槍，造成三人死亡，包括一名六歲男童，17人受傷。裡根最後被警方擊斃。槍擊案結束後，吉爾洛警方表示，槍手用一把 AK-47 式步槍發射了 39 發子彈。

7 月 28 日在佛蒙特州 的美國地方法院提起的兩起類似訴訟稱，製造商世紀國際武器（ Century International Arms）和羅馬尼亞槍支生產商 ROMARM 未能採取合理的保障措施，使在加州及其周邊地區活動的危險個人能夠在內華達州合法獲得槍支，將槍支運往加州，並在19年的吉爾洛大蒜節使用槍支襲擊他人，造成三人死亡，十七人受傷的慘案。

這個在槍擊案發生三周年時提起的訴訟稱：被告故意違反了他們在進入槍支行業時自願承擔的責任，即在防止槍支被提供給危險行為者方面，以最合理謹慎的態度處理交易義務。世紀國際武器公司可能還違反了禁止大容量彈匣的佛蒙特州法律。

訴訟文件指出，這個大規模槍擊案中，讓危險的個人使用步槍，對原告造成了災難性傷害。這是被告違反看護標準的，自然和可預見的後果。

世紀國際武器公司總部位於佛羅里達州德爾雷海灘（Delray Beach），它在佛蒙特州喬治亞州設有工廠。根據該公司網站以及訴訟文件提供的信息， ROMARM 槍支屬於AK式步槍，符合美國的槍支管理法律。

康乃狄克州2012年Sandy Hook小學槍擊案的兇犯殺害了20名一年級學生和6名教育工作者。今年早些時候，9名受害者的家屬以7300萬元的價格與槍支製造商達成和解，撤銷了對其的訴訟。是第一起大規模槍擊案向槍廠求償成功案例。

6 月，德州烏瓦德鎮羅布小學（Robb Elementary School）槍擊慘案造成 19 名學生和兩名教師死亡。總統拜登呼籲國會結束對槍支製造商的保護，以要求槍支製造商對其所售槍支負責。拜登將槍支業與煙草業進行比較，後者因其產品在導致癌症和其他疾病中的作用而被多次起訴。