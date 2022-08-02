男乘灣區捷運死亡 7小時後才發現 死者身上有毒品用具

男子乘坐灣區捷運七小時後才被人發現已死亡，此為示意圖，與新聞無關。（美聯社）

灣區捷運 （BART）官員說，根據監視攝影機顯示，一名上周在火車上因醫療事故後死亡的男子之前在車上待了七個多小時。

灣區捷運指出，這名男子的身分尚未公布，他於周三（7月27日）下午6時48分在Bay Fair站上車，周四（7月28日）淩晨2時20分左右在Berryessa站被發現時已沒有反應。

灣區捷運發言人艾利森（Jim Allison）在一封電子郵件中說：「人們注意到他時常走動，直到晚上8時22分，他才移出監視攝影機的視野。隨後有乘客被觀察到走過他最後出現在鏡頭中的位置，但沒有人注意到任何異常情況。」他補充說明，由於正在進行調查，影片不會被公布。

艾利森說，目前調查針對的是該男子的死因。當被問及捷運有否對該男子是否應該早些被發現進行調查時，艾利森在一封電子郵件中沒有回答這個問題。

這名男子顯然在從列治文到北聖荷西的路線來回乘坐，他是在淩晨2時20分被一名保潔員發現的。艾利森說，這名員工看到他 「明顯處於醫療危機」，即向捷運的一名警官報告。

艾利森說，保潔員和警察當時在晚上將列車停運，這時要檢查車廂內是否還有可能逗留的人。

艾利森說：「這名男子沒有反應，沒有脈搏。他身上有毒品 用具，沒有不法的跡象。警官們開始提供醫療救助，並使用了Narcan。」

急救人員在淩晨2時55分宣布該男子死亡。

隨著近年來鴉片類藥物的流行，特別是芬太尼在該地區的肆虐，捷運上吸毒過量的情況變得越來越頻繁。2021年9月的一周內，有三名捷運乘客死於吸毒過量。該機構董事會成員德夫提（Bevan Dufty）在一封電子郵件中說，公交員工最近在一天內幫助扭轉了四起吸毒過量事件。

德夫提寫道：「這個人是孤獨的，這很可悲。」他的教母Billie Holiday曾與海洛因成癮作鬥爭，他的母親後來在哈林區為毒品使用者工作。「我的童年是在海洛因的伴隨下長大的，而目前芬太尼的的境況更糟糕。」

艾利森說，捷運的乘客可以通過BARTwatch應用程序或列車上的對講機向當局報告有醫療困難的人。