波洛西訪台 陳仁宜：表達對台支持 網友：台灣和大陸都被當棋子

陳仁宜表示，波洛西訪問台灣旨在表達美國對台灣的支持。（本報檔案照片。記者李榮攝影）

針對眾議長波洛西 將可能訪問台灣一事，史丹福大學胡佛研究院研究員、參選加州主計長的陳仁宜（Lanhee J. Chen）表示，「我認為波洛西訪問台灣是一件很重要的事情，可以表達美國對台灣的支持。」

對於波洛西訪台，近日中國外交部發言人趙立堅曾說，「如果波洛西眾議長訪問台灣，必將採取堅決應對和有力的反制措施，捍衛自身的主權和領土完整，至於是什麼措施，如果她敢去，那就讓我們拭目以待吧」。對此，陳仁宜表示，中方對眾議院議長的威脅很不恰當，這一舉措會破壞印太地區微妙的安全平衡。

陳仁宜說，中國其實無需對眾議長的訪問過度反應；「鑑於美方已明確表示，無意改變『一個中國』政策，我相信應該可以減輕中國對這次訪問的任何擔憂。」

根據法新社報導，新加坡 總理李顯龍會見波洛西時，曾當面表示穩定的中美關係對地區和平與安全的重要性。但8月1日媒體傳出波洛西仍要在一片爭議聲中以私人名義順訪台灣，引起各方關注和爭議。網路上，支持和反對波洛西訪台的也是針鋒相對，也有人於波洛西訪台的動機，表示疑惑。

網友Stephen Rhymer評論道，「允許中國影響和決定美國對台灣的外交政策是幼稚的；波洛西正在做美國領導人早就應該做的事情，通過訪問來加強台灣的獨立地位。」

網友陳先生則猜測，這是美國的一場政治棋局，台灣和大陸都被當成棋子。

網友Joseph Siew則表示，波洛西不是什麼好人，她是在假裝關心台灣；即將到來的期中選舉 ，民主黨可能會失去多數席位，因此她想來台灣，試圖讓自己或讓她的政黨在選舉中重新振作起來。台灣民進黨會給她一大筆錢，她無法拒絕。