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護航飛台灣？波洛西專機抵大馬 2架C-40C引揣測

波洛西堅持訪台 華裔民眾憂擦槍走火 上街表態

記者王子涵／舊金山報導
鄧孟詩（中）希望，民眾可以拋下不同的政見，促進美中友好，台中的和平統一。（本報記者／攝影）
鄧孟詩（中）希望，民眾可以拋下不同的政見，促進美中友好，台中的和平統一。（本報記者／攝影）

美國聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）周一（1日）到達新加坡。近日，因波洛西計畫訪台一事，美中軍事、外交已急速升溫；擔心美中出現誤判、擦槍走火，舊金山一些關心美中事務的組織，如Pivot to Peace、CODEPINK、Veterans for Peace等，與華裔社區領袖1日上午在波洛西位於舊金山的辦公樓前舉行抗議示威，要求取消訪問台灣的行程。現場也有支持波洛西訪台的民眾，向示威群眾嗆聲。

一面寫著「取消台灣行，停止干擾中國主權，重返和平」的標語立在波洛西辦公樓的入口處；上午11時，抗議活動在熱鬧的舞獅表演中開始，民眾舉著「美國滾出台灣」、「爭取和平不要戰爭」的標語，高喊口號，約70多人參加示威。華裔退休法官郭麗蓮、鄧孟詩、中華總會館總董關家澄等人也參與抗議活動並發表講話。

退休法官郭麗蓮稱，波洛西訪問台灣是危險和魯莽的，此舉點燃和煽動世界兩個超級大國之間潛在的熱戰；「每個人都想要和平，公民的生命將掌握在你的手中。」郭麗蓮說，「美中享有40多年的友誼，1972年共和黨總統尼克森和1979年民主黨總統卡特達成一個中國的政策，並承諾台灣是中國的一個省。」

郭麗蓮強調，請波洛西不要玩火，她的旅行可以改變美中關係的整個未來。

鄧孟詩分析，美國對華貿易戰、科技戰都失敗了，中國的發展已經不再受美國控制。她認為，中國倡導的金磚國家（BRICKS）、絲綢之路計畫都很成功。「當所有的工具都用完了，剩下的就是戰爭。」鄧孟詩說，「美國將中國樹立為敵人，發動所有的製造業，目標是為了戰爭。」但她強調，中國不是我們的敵人。

Veterans for Peace舊金山副執行長Mike Wong曾因拒絕被派遣至越南戰場而遷至加拿大；他認為，美國持續觸碰中俄兩國紅線，最終結局就是戰爭，俄烏戰爭就是最好的例子。他表示，美軍的航母戰鬥群正駛向台海方向，而中國的導彈有能力摧毀美軍航母，一旦擦槍走火，無論是誰開第一槍，最終都將上升到核武器級別。

示威現場也有少數支持波洛西的民眾隔空喊話，他們舉著支持波洛西訪問台灣、支持自由民主的牌子，儘管看上去「勢單力薄」，但他們的聲音並沒有被淹沒。

來自山東的陳國棟表示，他反對中國對台灣的武力威脅，波洛西最後決定去台灣，他非常歡迎；他認為，波洛西訪問一個民主政體而被潑冷水，一些民眾卻為共產黨說好話，這背叛民主自由的價值觀。

鄧孟詩則表示，民眾可以拋開不同的意見，促進美中友好，中台的和平統一；鄧孟詩想對持不同意見的人們說：「無論你的政治立場是怎樣，我都知道你是熱愛和平的。一般人都期望和平和繁榮，我們希望台灣、中國和美國都是這樣。」

現場有少數支持波洛西的民眾。（本報記者／攝影）
現場有少數支持波洛西的民眾。（本報記者／攝影）
約70名民眾舉著「美國滾出台灣」、「爭取和平不要戰爭」的標語，要求波洛西取消訪問...
約70名民眾舉著「美國滾出台灣」、「爭取和平不要戰爭」的標語，要求波洛西取消訪問台灣的行程。（本報記者／攝影）
約70名民眾舉著「美國滾出台灣」、「爭取和平不要戰爭」的標語，要求波洛西取消訪問...
約70名民眾舉著「美國滾出台灣」、「爭取和平不要戰爭」的標語，要求波洛西取消訪問台灣的行程。（本報記者／攝影）
山東小夥陳國棟表示，他反對中國對於台灣的武力威脅。（本報記者／攝影）
山東小夥陳國棟表示，他反對中國對於台灣的武力威脅。（本報記者／攝影）

波洛西 舊金山 退休

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