舊金山民眾籲波洛西掃好門前雪 多關注選區治安、經濟問題

波洛西去年8月在舊金山市府參加女性獨立日活動。（本報檔案照片。記者李怡攝影）

針對美國眾院議長波洛西 （Nancy Pelosi）可能訪台，除了部分華裔 民眾自發集會要求她停止魯莽的行為，取消訪問台灣，一些華裔也紛紛表示失望和反對，他們希望波洛西先掃好門前雪，多關注她的選區舊金山 的治安、經濟與通膨等問題。

舊金山民眾張藍真表示，歷史上台灣本屬中國一部分，不容任何人和政府企圖干涉，這是在海內外華人的心聲。「波洛西應重視美國與特別是舊金山所面臨的種種問題，而不應去做傷害中美友好關係的事情」。她認為，波洛西此行是為了博眼球，而不顧台海民眾的安危；因為，美中關係一旦破裂，台海發生戰事，最後吃苦的還是台灣和大陸的百姓，也包括海外的華裔。

張藍真表示，一旦戰爭爆發，美國不可能真正幫到台灣和保護台灣民眾。此外，戰爭會導致增加稅收，在美華人在經濟方面也會付出很多代價，受害的不是某一些人，是所有美國民眾。張藍真說，波洛西訪台，是有百害而無一利的行為。

中華總會館中文書記李殿邦表示，他個人的感覺是，波洛西訪台不會成行，「她不會去，她不會那麼笨，如去了會讓天下大亂」。即使她去了，中美關係不會受到太大的影響，反而台灣會吃不消。

媒體傳出波洛西訪台消息，但作為美國第三號人物，卻未提前公布和確認行程。有民眾指，顯見波洛西並不光明磊落，躲閃出行有失國威；作為一個大國民選領袖，到訪某一地區要偷偷摸摸，太不像話，她或許本來就沒必要去！

社會活動人士林志斯說，波洛西作為代表舊金山灣區的國會議員，應該多花些時間在國內和舊金山，目前舊金山的治安是全美第二差，治安、小企業發展、通貨膨脹等問題加劇，在此時跑去關心國外的事情，不太應該。選民選她出來是出於信任，應把份內的對美國民眾有利的立法相關事情做好，而不是外交先行，她此行有些本末倒置。

退休法官鄧孟詩在31日中華總會館的月會上就曾表示，波洛西是舊金山市選民選她到國會，她的亞洲之行應該體現選民的籲求。鄧孟詩說，波洛西訪台，在和平、貿易、經濟等方面，對美國有什麼好處？無論大家是否支持中國，和平才是關鍵，這是目前美國所面臨的最關鍵問題。