紐森宣布加州進入猴痘緊急狀態 有助向聯邦要求更多疫苗

加州州長紐森1日宣布加州進入猴痘緊急狀態。圖為1日舊金山總醫院外民眾大排長龍等候接種疫苗的情形。（電視新聞截圖）

為了加速對抗猴痘 （monkeypox）疫情，州長紐森（Gavin Newsom）1日宣布加州 進入緊急狀態，讓加州成為三天內美國第二個宣布進入猴痘緊急狀態的州。

紐森表示，宣布進入緊急狀態有助加州政府協調應對措施、向聯邦要求更多疫苗 、領導進行防疫的宣導和教育工作。

紐森在聲明中說：「我們會繼續與聯邦政府合作，以確保能夠獲得更多疫苗、提高人們對如何降低感染風險的認知，並與多元性別社區（LGBTQ）站在同一陣線反對污名化。」

猴痘病毒是透過長時間密切的皮膚接觸傳播的，包括擁抱和親吻、共用床上用品、毛巾和衣服。到目前為止，大部分的感染者主要是有男男性行為者；但衛生官員指出，任何人都可能感染到猴痘病毒。

專家表示，這次的猴痘病毒不太可能致命，感染者通常可以在數周內痊癒。但是，病毒引起的病變和水泡會讓人感到痛苦，如果水泡出現在喉嚨或肛門，可能造成吞嚥或排便困難。

在加州宣布進入猴痘緊急狀態之前，舊金山和紐約州已分別在7月28日和30日先行宣布進入緊急狀態。紐森政府在7月29日時表示，發布這樣的聲明為時過早。

呼籲紐森宣布進入緊急狀態的加州參議員威善高（Scott Wiener）對聲明表示歡迎，他說：「猴痘疫情是一種緊急狀態，我們必須使用手上所有的工具來控制它。」

紐森政府表示，宣布進入緊急狀態可允許醫療人員為民眾注射經過聯邦批准的猴痘疫苗。紐森政府稱，加州的因應措施是以新冠疫情期間發展出來的程序為基礎，建立疫苗接種診所，並確保與地方社區組織合作，向弱勢群體展開宣導工作。

到目前為止，加州已經收到超過6萬1000劑猴痘疫苗，已為民眾注射超過2萬5000劑。截至上周，加州的猴痘病毒檢測能力已擴大到每周可處理1000個以上樣本。

陳彼得（Peter Tran，音譯）是1日在查克柏格舊金山總醫院（Zuckerberg San Francisco General Hospital）排隊等候接種猴痘疫苗的民眾；談到舊金山總醫院上周因疫苗用罄關閉猴痘診所，他說：「太糟糕了，這是一種已經問世很久的疫苗，美國提供這種疫苗的速度實在太緩慢了。」

陳彼得還說：「科學表明，疫苗可以大大提高保護能力，這是我前來接種疫苗的原因。老實說，我不希望我身上出現猴痘病變。」

舊金山總醫院醫療長戴伊（Lukejohn Day）表示，舊金山7月29日收到約4000劑猴痘疫苗。他指出，截至1日，舊金山的猴痘病例已累積到305例。