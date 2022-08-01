逮捕即釋放制度 聖荷西市長籲廢除

聖荷西市長李卡多呼籲廢除「逮捕即釋放」制度。(本報檔案照)

新冠疫情 期間，為減少監獄 人口，避免疫情在監獄內蔓延，聖他克拉拉縣做出一個驚人的決定：制定「逮捕即釋放」制度（catch & release system of justice），以清空監獄。這個政策被批極大地降低了不法分子的犯罪成本，讓他們在犯下重罪後依然能夠被釋放到大街上，繼續接觸民眾。

根據市長辦公室提供的數據，在2020年1月至2022年4月期間，聖縣共有100多人被捕或被傳訊超過10次。 43人被捕超過10次，其中一些人已被捕30多次。他們被捕後，通常沒有任何拘留期，猖獗的犯罪活動不會被中斷或抑制。

逍遙在民眾身邊的罪犯有很多，除了在過去28個月內被捕捉30次的累犯，還有保釋期間又犯下謀殺案的殺手等罪犯，為民眾的安全造成威脅。

聖荷西 市市長李卡多(Sam Liccardo)日前敦促聖克拉拉縣官員放棄大流行時期的清空監獄實驗。據市長辦公室稱，聖縣制定了逮捕即釋放政策，允許危險的犯罪分子避免監禁。

李卡多表示，聖他克拉拉縣監獄的逮捕即釋放制度，允許犯罪嫌疑人不受監禁地離開，讓犯罪分子可以自由地進行更多犯罪。「這讓我們的警察感到沮喪。他們逮捕了某個犯罪嫌疑人，將他們送進監獄。犯罪嫌疑人只需等待兩三個小時後，就能夠回到街上」。

逮捕即釋放政策除了對民眾的安全造成威脅，還因作案成本太低，鼓勵了罪犯繼續作惡，甚至犯下更大的罪行。

逮捕釋放政策施行期間，一名被多次釋放的累犯波勒塞爾（Frankie Pollesel）殺死了兩名無辜的受害人。2020年6月15日，波勒塞爾被指控盜竊車輛並用手槍擊打受害者，但他以零元保釋金獲釋。2020年9月29日，波勒塞爾在舊金山犯下多起搶劫案，並在聖他克拉拉縣被一輛偷來的汽車抓獲並再次得到零元保釋。在2021年1月，波勒塞爾繼續犯下了兩起凶殺案。

聖荷西29歲的托雷斯（Angel Torres）因猥褻一名10歲女童被捕，但次日就被釋放出獄。托雷斯幾周後未按規定出庭，並逃離加州，後警方發現他躲在德州。聖荷西警方於2021年11月將他引渡回聖他克拉拉縣。12月，儘管存在棄保潛逃的風險，托雷斯在繳納10萬元保釋金後再次獲釋。2022年3月16日托雷斯走私了41磅甲基苯丙胺和1磅芬太尼到聖荷西，這些毒品價值數百萬元。但到了將托雷斯送進監獄時，他又以零元保釋金被釋放。

李卡多痛斥這個逮捕即釋放司法制度，呼籲縣盡快廢除這個制度，以防止罪犯對公共安全造成更多負擔。