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加州每7宗新冠病例 1重複染疫 聖荷西市長兩度確診

編譯組／7月31日電
許多加州民眾感染新冠康復數周後，再度感染新變種病毒。(美聯社)
許多加州民眾感染新冠康復數周後，再度感染新變種病毒。(美聯社)

新冠變種病毒Omicron亞型變異株BA.5傳染力極強，擅長閃避人體免疫系統。許多民眾感染新冠康復數周後，再度感染新變種病毒，情形可說相當普遍。聖荷西市長李卡多(Sam Liccardo)兩個月前新冠檢測陽性，恢復健康後，上周再度感染新冠。

李卡多上周推文表示，他的病情輕微，但有時情緒難免受到影響。他鼓勵民眾積極進行檢測，遵循聯邦疾病防治中心規定。

根據負責拜登總統的醫生，總統上周六檢測陽性是病毒反彈，並非再度感染。醫生指出，拜登總統7月21日檢測陽性後，曾使用反病毒藥物Paxlovid，隨後檢測陰性，上周六病毒反彈應該是受到藥物治療的影響。

根據加州公共衛生廳，加州今年7月前三個星期，總共出現5萬宗以上再感染新冠病例，大約每七宗新冠病例，就有一宗為再度感染。另外加州公共衛生廳資料庫顯示，過去46個星期，一共出現35萬宗再感染病例。相對之下，去年9月Delta變種病毒大流行時，再感染病例只占全部新冠病例的2%。

自從2020年新冠疫情爆發後，社區採取各種防疫措施，包括封閉管理、社交距離、接種疫苗。種種防疫措施都起了作用。一般人印象中，如果感染病毒恢復健康後，免疫功能應當相當強，再度感染可能性微乎其微。

舊金山加大醫學主任瓦卻特醫師(Dr. Bob Wachter)說，這種思維過去說得通，但是現在情況完全不同了。

目前新冠亞型變異株不斷出現，感染新冠病毒產生的抵抗免疫功能顯然無法抑制新型變種。雖然感染新冠病毒後三個月內，一般不會再度感染同一類型病毒，可是顯然無法抵禦新型變異株。

屋崙小學教師梅莉雅絲(Sophie Meryash)過去九個月間連續感染三次新冠。她說，新冠疫情爆發後，她與室友都小心防範，直到去年夏天完全接種疫苗後，她們感到非常放心，開始正常社交，參加派對。沒想到一年不到，連續感染三次病毒，甚至發高燒、喪失嗅覺與味覺。

舊金山加大傳染病學專家陳子平教授(Dr. Peter Chin-Hong)表示，病毒變異異常頻繁，社區群體免疫顯然無法持續過久。Omicron亞型變異株BA.4與BA.2.12.1出現後，出現傳染力極強的BA.5，疫情演變情況難以掌握。陳子平強調，即使感染新冠後康復，這並非表示將可避免再度感染，然而你也無須過於恐懼，只需要提高警覺，身體有狀況時隨時檢測。

他再度強調，疫情終將過去，且由於群體免疫關係，民眾抵抗力將會增強。

加州大約每七宗新冠病例，就有一宗為再度感染。(Getty Images)
加州大約每七宗新冠病例，就有一宗為再度感染。(Getty Images)

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