NBA球星羅素去世 曾率舊金山大學兩奪NCAA冠軍

比爾羅素曾帶領舊金山大學男籃獲得兩屆NCAA總冠軍。（舊金山大學官網）

擁有NBA 歷史上最多總冠軍戒指的球星比爾羅素（Bill Russel）7月31日在華盛頓去世，享年88歲。他是美國體育歷史上最具代表性的球員之一，其防守天賦徹底改變了籃球這項運動的打法，11枚總冠軍戒指也奠定了他的歷史地位。鮮為人知的是，比爾羅素的學生時代在灣區讀過，他曾就讀於屋崙的McClymonds高中，並隨後進入舊金山大學（University of San Francisco，簡稱USF）男籃，為該校奪得校史上僅有的兩屆國家大學體育協會（NCAA ）總冠軍。

在喬丹（Michael Jordan）橫空出世之前，比爾羅素被認為是NBA最偉大的球員，他在球場上獲得的成就，以及場下為少數族裔平權所做出的努力，超出了人們對於一名運動員的定義。2011年，前總統歐巴馬（Barack Obama）授予其自由勛章，這是美國最高的平民榮譽。2017年，NBA聯盟授予他終身成就獎。

比爾羅素擁有11枚NBA總冠軍戒指，為NBA歷史之最。（NBA官網）

比爾羅素起初並不受球探們青睞。USF球探胡里奧（Hal DeJulio）認為，他對比賽有一種非凡的直覺，學校為他提供了獎學金，成為他籃球生涯的分水嶺。比爾羅素也不負眾望，與另一位NBA名宿瓊斯（K.C. Jones）聯手在1955和1956年連續奪得NCAA冠軍，創造了校史。

比爾羅素在波士頓 塞爾提克隊（Boston Celtics）效力了13個賽季，12次闖入總決賽，11次奪得冠軍，奠定了塞爾提克的王朝時期，同時在奪冠後還成為NBA歷史上第一位非裔教練。

比爾羅素曾帶領舊金山大學男籃獲得兩屆NCAA總冠軍。（舊金山大學官網）

塞爾提克隊發表聲明：「我們悼念他的逝世時，同時為他在籃球、波士頓和其他領域留下的巨大遺產而慶祝，我們與他的家人同在。」NBA總裁肖華（Adam Silver）也表示，他珍視與比爾羅素的友誼，比爾羅素是最終的贏家，最完美的隊友，他對NBA的影響永在。