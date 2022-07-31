屋崙華埠夏日街會「回來了」 市民盼每年多辦幾次

屋崙華促會（OCIC）舉辦的夏日七夕街會30日在華埠舉行，上萬名市民參加。（記者劉先進／攝影）

屋崙 華促會（OCIC）主辦的夏日七夕街會30日在華埠 登場，上萬名市民參加。這也是疫情 後屋崙華埠首次舉行街會。民眾在美食前流連忘返，絡繹不絕的人群還湧向義診、手工藝品攤位。市民雷海說，希望類似的機會每年多舉辦幾次，以吸引人群回歸華埠消費，帶動華埠經濟。而人流增多，也能改善治安狀況。

屋崙華促會（OCIC）舉辦的夏日七夕街會30日在華埠舉行，圖為街會剪綵儀式。（記者劉先進／攝影）

現場近100個攤位，涵蓋美食飲品、手工藝品，更有免費義診區、疫苗注射、傳統文化攝影展及反仇恨亞裔攝影展。街會上，燈籠高掛，大大的熊貓公仔站在舞台附近，吸引遊客紛紛前來合影。在許願樹前留影的市民，還有機會參與抽獎，獲得精美禮品。

在華埠CT牙醫診所的李耀忠醫生的義診攤位上，不少市民趕過來諮詢牙齒問題。在越南小西貢社區工作的華裔商戶張素蓮，也特意在現場擺攤售賣越南特色咖啡。她表示，首次在華埠參加街會，感覺很新鮮。

華人民族服裝愛好者李芝瑤（Jessica Lee）此次也接到主辦方的邀請，穿著漢服等中華傳統文化特色服裝來現場展示。她一路走來，不斷有市民要求和她合影。「能在行走中展示傳統文化，感覺很不錯。」

華埠牙科的義診攤位上，市民正在諮詢。（記者劉先進／攝影）

華人李芝瑤（左）穿著中國傳統服裝，在現場展示。（記者劉先進／攝影）

華埠市民雷海表示，非常開心疫情後街會回歸，看到現場人流不斷，讓人開心，「希望類似的街會每年多舉辦幾次，如果條件允許，最好一個月辦一次。不僅吸引屋崙市民，也吸引外地人來華埠消費，帶動本地經濟發展。人流一多，大家也感覺更安全。」

香港移民、Uber送餐司機馮幹和（Kon Patrick Fung）7月17日送女友Judy到華埠買菜後，開車到自家門口附近等待外賣派單，在5秒鐘內遭遇2個劫匪槍殺，震驚社區。街會現場特意默哀一分鐘，並設置捐款箱，為馮幹和家人募捐。Judy也來到活動上，向所有伸出援手的社區愛心人士深深鞠躬，表達感謝。

華促會籌委會主席莊錦鎮（Stewart Chen）表示，他在華埠開診所35年，對本地深有感情。考慮到過去兩年華埠經歷的一切，且華埠人流稀少、類似鬼城，如今看到街會成功舉辦，情緒非常激動。「我們回歸了，華埠會更好。」

市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）說，歡迎所有人來到華埠疫後首個夏日街會。如今是非常艱難的時期，「我們在疫情中堅持下來，在經濟衰退、仇恨亞裔中堅持下來。當我們走到一起，投資企業、公園、街道清潔和安全，與社區成員、企業、執法夥伴合作，可以保持社區更加安全。」市議員盛桃（Sheng Thao）說，當我們啟動並保持街道繁忙，官員與企業主和社區合作，就能保持彼此安全。

東灣台山同鄉會華埠社安隊負責人馬作林表示，自從去年3月1日，社安隊連續巡邏518天護衛華埠。如今，華埠治安有所改善，也感謝警員連續入駐巡邏362天。

阿拉米達縣議員布朗（Dave Brown）、州總檢察長邦塔（Rob Bonta）辦公室社區總監Catherine Nou、州眾議員米婭·邦塔（Mia Bonta）辦公室代表黃斯林（Silin Huang）、屋崙華裔副警長黃家華（Clifford Wong）、美國華裔精神健康聯盟（MHACC）負責人彭一玲（Elaine Peng）、華促會副主席甄國輝（Hal G Gin）、執行總監李嘉欣（Jennifer Li）等出席活動。