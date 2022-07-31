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住房成本全美最貴…想租舊金山2居室 猜猜年薪得破多少？

編譯組／舊金山30日電 
舊金山公寓住房成本全美最昂貴，年薪逾12萬才夠租二居室。（美聯社）
舊金山公寓住房成本全美最昂貴，年薪逾12萬才夠租二居室。（美聯社）

說到住房成本，若以每小時需要賺多少錢才能租得起一個住處的標準來衡量，舊金山是美國迄今為止最昂貴的都市區：一個家庭每小時需要賺取61.50美元，才能在舊金山都會區（包括馬連縣和聖馬刁縣）租用一套適度的兩居室公寓；北加州的聖他克魯茲和聖荷西緊跟其後，每小時的 「住房工資」分別為60美元和55美元。

這些是「全國低收入住房聯盟」the National Low Income Housing Coalition周四（7月28日）發布的 「Out of Reach 2022」報告中的一些關鍵發現，該報告展示了租金的增長如何繼續遠遠超過收入的增長。根據「美國住房和城市發展部」（the U.S. Department of Housing and Urban Development）使用的負擔能力標準，一個全職工人收入的30%是用來支付出租房屋的；該聯盟以此來計算一個城市的住房工資。

在全國範圍內，一個普通的兩居室住房工資是25.82美元，是聯邦最低工資7.25美元的3倍多。在加州，兩居室的住房工資為39.01美元，在美國各州中僅次於夏威夷。全國10個最昂貴的都市區中，有7個在加州。

報告發現，非裔和拉丁裔在工資和住房成本之間面臨著更嚴重的不匹配。由於平均收入較低，全國範圍內超過70%的非裔和拉丁裔全職工人無法負擔兩居室的公寓。

根據去年的報告，舊金山的住房工資與2021年相比實際已大幅下降，當時為68.33美元，比今年高了近7美元。

儘管舊金山今年的住房價格有所下降，但對許多人來說仍然遙不可及。該市目前61.5美元的住房工資相當於大約12萬7000美元的年薪，這將可以支付一套租金約為3200美元兩居室的公寓。為了租得起這樣的地方，本市目前最低工資16.99美元的工人需要做3.6份全職工作，或每周無休無眠工作144小時；這比一周的總時數只少24小時。

舊金山 加州 租金

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