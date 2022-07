住房成本全美最貴…想租舊金山2居室 猜猜年薪得破多少？

舊金山公寓住房成本全美最昂貴,年薪逾12萬才夠租二居室。(美聯社)

說到住房成本,若以每小時需要賺多少錢才能租得起一個住處的標準來衡量,舊金山 是美國迄今為止最昂貴的都市區:一個家庭每小時需要賺取61.50美元,才能在舊金山都會區(包括馬連縣和聖馬刁縣)租用一套適度的兩居室公寓;北加州 的聖他克魯茲和聖荷西緊跟其後,每小時的 「住房工資」分別為60美元和55美元。

這些是「全國低收入住房聯盟」the National Low Income Housing Coalition周四(7月28日)發布的 「Out of Reach 2022」報告中的一些關鍵發現,該報告展示了租金 的增長如何繼續遠遠超過收入的增長。根據「美國住房和城市發展部」(the U.S. Department of Housing and Urban Development)使用的負擔能力標準,一個全職工人收入的30%是用來支付出租房屋的;該聯盟以此來計算一個城市的住房工資。

在全國範圍內,一個普通的兩居室住房工資是25.82美元,是聯邦最低工資7.25美元的3倍多。在加州,兩居室的住房工資為39.01美元,在美國各州中僅次於夏威夷。全國10個最昂貴的都市區中,有7個在加州。

報告發現,非裔和拉丁裔在工資和住房成本之間面臨著更嚴重的不匹配。由於平均收入較低,全國範圍內超過70%的非裔和拉丁裔全職工人無法負擔兩居室的公寓。

根據去年的報告,舊金山的住房工資與2021年相比實際已大幅下降,當時為68.33美元,比今年高了近7美元。

儘管舊金山今年的住房價格有所下降,但對許多人來說仍然遙不可及。該市目前61.5美元的住房工資相當於大約12萬7000美元的年薪,這將可以支付一套租金約為3200美元兩居室的公寓。為了租得起這樣的地方,本市目前最低工資16.99美元的工人需要做3.6份全職工作,或每周無休無眠工作144小時;這比一周的總時數只少24小時。