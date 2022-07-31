舊金山華埠設宴 歡迎新任地檢長謝安宜

駐美中華總會館、美化華埠行動委員會30日晚設晚宴，歡迎舊金山新任地檢長謝安宜。（記者劉先進／攝影）

駐美中華總會館、美化華埠 行動委員會（Be Chinatown）30日晚設晚宴，歡迎舊金山 新任地檢長謝安宜。謝安宜表示，將重拳出擊治理犯罪，讓肇事者擔負責任。

中華總會館總董關家澄，寧陽總會館主席黃中華，合和總會館主席余健全，岡州總會館主席黃國康，中華總會館通事劉榮浩，美化華埠行動委員會主席夏強生，行政主任勞微笑等出席活動。州參議員威善高、舊金山市議員孟德文，舊金山警局局長助理拉薩（David Lazar）、舊金山縣警長保羅·宮本（Paul Miyamoto）等也到場。

謝安宜致詞時，談到自己的成長和心路歷程。她說，首次知道自己想成為一名律師時，是在10歲，「但我不知道是哪一種律師，因為我所見過的唯一的律師是在電視上。我並不真正瞭解他們具體做什麼，但我知道他們為正確和公平的事情爭辯。當我去芝加哥大 學的法學院時，有人告訴我，最好的事情是成為一名公司律師。我真的不知道這是對還是錯。但我知道，在被一個單親母親撫養長大之後，我想確保我能夠在經濟上站穩腳跟，即使我不確定那是否真的是我的激情所在。」

謝安宜說，後來自己踏入了舊金山地區檢察官辦公室，開始成為犯罪受害者的代言人。就在那時，真正知道自己已經找到了目標。「我們都知道，在過去的兩年半時間裡，城市的犯罪率已經上升到了大多數人無法忍受的地步，已經到了我們必須奪回城市的地步。在過去的三個星期裡，我在這個城市裡走了一圈，與許多社區的人會面。在每一個地區都聽到了同樣的事情。犯罪已經失去控制。人們要求改變。這就是為什麼我從第一天起就明確表示，地檢長辦公室將恢復對犯罪的人起訴，讓他們負起責任和後果。」

謝安宜說，聽說過很多關於亞太裔社區被暴力和仇恨攻擊的故事。這讓她想起了83歲的祖母的故事，她在被隔離的南方長大，她自己也不得不遭受發生在這個國家的、針對非裔的仇恨犯罪。「在過去的兩年半時間裡，我們允許那些作為美國夢的一部分的企業成為目標，他們被偷竊、蹂躪，肇事者不用承擔後果。現在有些人對我如此頻繁地使用問責制這個詞有意見。他們把這解釋為，拒絕改革刑事司法系統，但他們是完全錯誤的。我們將確保使用好所擁有的監禁替代辦法，以確保犯罪者停止作惡。」