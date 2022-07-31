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新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

台灣貝比魯斯少棒灣區訓練賽1勝1敗 僑胞到場加油

記者熊移山／聖荷西報導
台灣的貝比魯斯少棒隊與聖荷西當地社區球隊Hype進行了兩場友誼，圖為賽後合影。(記者熊移山／攝影)
台灣的貝比魯斯少棒隊與聖荷西當地社區球隊Hype進行了兩場友誼，圖為賽後合影。(記者熊移山／攝影)

來自台灣的貝比魯斯少棒隊，30日在聖荷西山谷基督教高中(Valley Christian High School)與當地社區球隊Hype進行兩場友誼賽，拿下一勝一敗。Hype是一支組織良好的社區球隊，長年為美國少棒到青棒培育人才。今年Hype 14U才贏得Colt (16U) NorCal超級區域冠軍，準備進軍西區錦標賽，而Hype 9U隊目前在雷諾的NCS世界系列賽中保持不敗戰績。

30日第一場比賽，台灣隊先攻，第1局兩邊都在試探對方實力。從對方防守的節奏可以看得出，這是一支默契極佳的隊伍。1局下半，Hype首先攻破一分。2局上半，台灣隊6號陳靖靠著2號林子樂的一記3壘安打，立即扳回一城。但是對手在調整腳步後隨即在接下來的3局再追6分，比數形成了1比7。

5局上半，2號林子樂敲出一支深遠的場內全壘打，把比數追到5比7。照片中右方中間的...
5局上半，2號林子樂敲出一支深遠的場內全壘打，把比數追到5比7。照片中右方中間的白點就是被擊出高飛的球，由空拍機捕抓到的一瞬間。(記者熊移山／攝影)

5局上半，台灣隊氣勢如虹，連連敲出安打追回2分，最後2號林子樂再敲出一支場內全壘打，把比數追到5比7。5局下半台灣隊大意失荊州，連連失誤給對手有可趁之機。雖然教練更換投手也沒有阻止對方的猛攻，終場以18比6落敗。

第2場比賽，由Hype另一支隊伍上場，有了第一場的實戰經驗及對場地的熟悉。特別是教練一再提醒，來自台灣的小將們心情穩定放手去打，終場4比3贏了比賽。

台灣貝比魯斯少棒理事長黃祿軒表示，目前「以賽代訓」的方式移地訓練，輸贏並不是教練團關注的重點。今天在5局下半的大失分，其實對選手來說也是一件好事，讓他們去了解面對高張力或是落後的比賽，應該要如何去調整心情。他強調，教練團重視的是「鬥志」，要選手體會「贏要贏徹底、輸要輸的盡力」。

教練田家安表示，這群年輕選手首次出國與國外選手對戰，難免會有壓力和怯場，實力無法完全發揮。接下來的幾場練習，會更加著重在心理層面調整和專注力的提升，希望球員在面對體型高大的歐美選手能從容以對。特別是，8月在美國貝比魯斯世界大賽的前四場將分別對上委內瑞拉、加勒比海、澳洲等隊，他們的打法和身材都和美國隊伍比較接近。

Hype總教練 Claudio Enriquez 對於台灣選手的表現表示肯定。他表示，這個年紀的孩子，就應該享受棒球帶來的樂趣。他聽說這一支隊伍成軍不久，相信這樣的比賽可以提升默契，對接下來的比賽很有幫助。

30日的比賽，正逢周末，吸引大批灣區僑胞前來助陣，為台灣小將加油打氣。明後兩天還有兩場比賽，有興趣的民眾可以查詢本報27日的相關預報。

30日的兩場比賽因為適逢周末，所以吸引大批灣區僑胞前來助陣。圖為台客重機隊動員會...
30日的兩場比賽因為適逢周末，所以吸引大批灣區僑胞前來助陣。圖為台客重機隊動員會員前來聲援。(記者熊移山／攝影)

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