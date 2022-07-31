金山市長專欄╱新預算案讓金山走上復甦之路

市長與她的預算委員會。

親愛的讀者

上周，我簽署了舊金山預算 案，該預算規定了為提供居民應得基本服務的優先事項，同時在擺脫疫情後建設一個更強大的未來。預算的撥款將加強市內經濟復甦，恢復公共安全，支援員工和家庭，並在減少無家可歸和解決行為健康問題的努力上再接再厲。

我感謝預算委員會主席市議員盧凱莉在這個過程中與我們一同的努力。

市長和新任地檢長（左二）。

經濟復甦

預算在兩年內投放了4740萬元，以促進市內經濟復甦。這包括對小商業的新直接支援以及新創活動、空間啟動、公共空間改善和推廣工作，以支援依賴上班人士、旅客和其他遊客地區。撥款還將繼續市內現有位於中市場區、聯合廣場、市中心、南市場區和Embarcadero海旁的大使計畫。

預算還包括兩年內720萬元，用於支援強化的田德隆區清潔計畫，該計畫將擴大公務局目前在該區的清潔工作。除加強清潔工作外，預算還包括兩年共440萬元用於支援與市議會合作制定的街頭售賣條例的執行。

市長在華埠。

公共安全和其他非警員附加服務

自新冠病毒爆發以來，警察局經歷了高警員自然流失率和吸引新警員進入部門的困難。為解決這個問題，預算為警察招聘計畫提供撥款，以填補市內約200個空缺的警員職位。預算透過提供以下方式支援該計畫：

警校課程：

每個財政年度支援四個學院課程的資源，在兩年內總共填補220名警員。

招聘：

調整即將新上任警員的工資，使舊金山警察局成為一個與其他灣區城市相比更具競爭力的部門。 預算還為開發招聘工具和策略提供撥款。

留用警員：

為5年和15年服務年限的官員提供留用獎金，以促進長期服務並降低該部門的高自然流失率。

使部門職能現代化，並繼續促進改革。 除了為正在進行的警察改革工作提供撥款外，預算還在未來兩年增加了12個新的專業工作人員職位，以繼續改革工作，並充分支援「公共記錄法」的要求。

舊金山在上一個預算週期進行了大量撥款，以開發執法應對策略的非警員附加服務方案。該預算維持了對街頭危機應對小組、街頭健康應對小組和街頭藥物應對小組的撥款。 預算進一步擴大了這些撥款，用於加強專注為社區服務的外展團隊，以改善市內對以前由執法部門負責的非緊急和非醫療服務需求應變。這些加強計畫包括新的危機社工顧問，他們將容入911接線中心，並有助於為精神和行為健康需求而應變，作為舊金山以服務為首策略的一部分。

無家可歸和行為健康

根據最新統計，舊金山在過去幾年裡，透過市長無家可歸者復甦計畫在無家可歸者和住房方面進行了大膽新投資，該計畫幫助該市內減少了15%的無家可歸者。

在這些努力的基礎上，預算案包括為在本財政年度收購的非聚集式或半集合環境中持續運營410張新的成人庇護所床位提供資金，以及三家居家避疫酒店的持續運營，否則這些酒店將於2022年底關閉。預算還繼續為Mission和灣景區的安全睡眠站點提供撥款，Gough街上70單位，並增加了一次性撥款在Mission區建立70個單位。

預算還撥款為不成比例地面臨住房、服務和就業障礙的跨性別人士居民提供住房補貼，以作為為這些人士結束無家可歸策略，為未來五年內結束跨性別無家可歸議題上提供資源。

預算包括繼續實施心理健康舊金山計畫關鍵方面的資源。擴大市內的行為健康治療床位容量仍然是一個優先事項，預算包括兩年內5750萬元，用於新獲得的床位設施的運營。這筆款項將支援達到400張床位的目標，大大改善最需要這些服務人士獲取這些服務的機會。

勞動和工資公平

即將到來的兩年預算中最重要的持續撥款是對市內公共和非牟利勞動力的2.4億元撥款。這包括在兩年預算期間為非宣誓就職員工提供10%的工資增長。預算還完全恢復了市內宣誓僱員工會3%的工資增長。隨著公共部門員工的增加，它還將在下個財政年度提高非牟利機構員工的工資。此外，預算進一步投資於市內永久支援性住房的前線工作人員的工資，包括事務經理、清潔人員和文員。

預算還包括市長辦公室和早期護理和教育 辦公室最近推出的早期教育工作者加薪的持續撥款。這項投資將維持2000多名由政府資助的早期教育工作者每年增加8,000至30,000元薪酬，使教育工作者能夠為重要工作上獲得更公平的薪酬，並幫助吸引新入職和優質的教育工作者投身該行業。

兒童、青年和家庭

預算包括每年近2500萬元，用於支援市長提倡的兒童和家庭康復計畫的四項建議，為低收入家庭和有孩子的過渡年齡年輕人提供兒童保育券；增加工作人員配置，並在家庭資源中心提供家長支援和培訓；以及建立一個改進的系統，以幫助家庭識別和註冊服務。

該預算旨在透過每年投資500萬元來支援兒童和家庭的整體健康。 這些撥款將支援加州大學舊金山分校醫院臨床醫生與社區組織合作，為兒童和青年提供即場支援，培訓和指導社區組織員工，以識別有心理健康需求的症狀，為社區組織員工提供臨床支援，並提高機構提供健康和轉診服務的能力。