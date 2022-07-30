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報告：加州猴痘病例 男同性戀最多

編譯組／綜合29日電
加州衛生廳29日公布第一份猴痘病例報告，病例以多元性別族群男性為最多。圖為積極為舊金山多元性別族群爭取猴痘疫苗的居民田普拉諾。（美聯社）
加州衛生廳29日公布第一份猴痘病例報告，病例以多元性別族群男性為最多。圖為積極為舊金山多元性別族群爭取猴痘疫苗的居民田普拉諾。（美聯社）

根據加州29日公布的第一份猴痘病例數據報告，目前以同性戀和雙性戀男性居多，其中同性戀男性患者人數遠遠超出其他人群或族群。

加州衛生廳公布的首份猴痘病例報告顯示，98%以上猴痘檢測呈陽性的患者都是男性，其中同性戀男性占91.7%，雙性戀男性占5.6%，異性戀者占2%，跨性別和非二元性別者只占1%。

多元性別族群（LGBTQ）維權人士表示，公布這些數據有助推動聯邦和州政府加強反應，也反映出多元性別社區猴痘疫情的嚴重性，可讓州政府了解應該如何分配疫苗、進行公共宣導活動和其他救援工作。

加州參議員威善高（Scott Wiener）說：「了解哪些民眾生病和哪些群體的感染率最高非常重要，因為有助引導公共衛生單位採取應對措施。如果沒有這些數據，我們的公共衛生應對工作就有如瞎子摸象。」

報告還顯示猴痘病例在族裔和世代間的差別也很大。加州猴痘病例目前以白人最多，占44%，西語裔占36%，非裔占8.7%，亞裔占6.1%，其他族裔占4.6%。但如果以人口比例來計算，西語裔民眾感染猴痘的可能性是白人的三倍。

在年齡方面，約75%的病例是25歲到44歲之間的民眾。衛生官員指出，猴痘病毒在擁有多個性伴侶的人當中傳播得最快。

舊金山目前的猴痘病例累積至281例，但由於缺乏檢測、加上許多醫療服務提供對猴痘病毒缺乏認識，可能有許多病例未被發現。

猴痘疫苗的短缺加劇了這場危機。截至目前，舊金山市府官員表示，他們已經為民眾施打了約8200劑預防猴痘和天花的Jynneos疫苗，但最多還需要7萬劑。

過去數周，加州一直在收集多元性別族群的猴痘病例資料，但礙於患者的隱私和是否會污名化多元性別社區的爭論，遲遲沒有公布。

加州公共衛生廳廳長亞拉貢（Tomás J. Aragón）29日表示，他的團隊努力對抗污名化多元性別社區的行為。他說：「任何病毒的傳播都不應歸咎於任何個人或社區。猴痘病毒是透過皮膚接觸、分享衣物、床上用品和毛巾等物品傳播的，任何人都可能感染。」

亞拉貢表示，加州暫時還不打算宣布進入衛生緊急狀態，但會繼續密切觀察病毒傳播的情況。他說：「我們正在仔細研究，是否需要宣布進入緊急狀態，或是否能動員其他單位或資源協助。與兩年前相比，我們現在比較有能力應付猴痘疫情。」

舊金山市長布里德（London Breed）28日宣布該市進入衛生緊急狀態。布里德表示，此舉「可讓我們繼續協助感染風險最高的民眾，同時為未來將發生的事做出更好的準備。」

猴痘 加州 緊急狀態

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