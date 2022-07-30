舊金山允非公民家長學區投票被推翻 高院：牴觸加州憲法

高等法院法官推翻舊金山允許非公民家長在學區選舉中投票的法律。（本報檔案照）

高等法院法官29日推翻舊金山 允許非公民家長在當地學區委員選舉中投票 的法律，稱加州 憲法只允許公民投票。

創加州先河，舊金山2016年通過允許非公民家長投票的N提案（Proposition N），2018年起生效，2021年獲市議會無限期延長。這項法案允許有子女就讀公立學校的無證移民和合法居民家長在學區委員選舉中投票，但被監禁或犯重罪被假釋的人除外。

保守派組織引用加州憲法條款對此發起訴訟；條款稱「年滿18歲且居住在本州的美國公民可以投票」。

舊金山市府律師辯稱，「可以投票」（may vote）的說法並未禁止地方政府授權他人投票；然而，舊金山高等法院法官奧默（Richard Ulmer）並不這麼認為。

奧默在禁止舊金山執行這項法律的裁決書中說：「加州偉大憲法的投票權是保留給美國公民，與舊金山法令不同。」

奧默表示，根據舊金山論點的邏輯，「那18歲以下的兒童和其他州的居民『也可以』在加州選舉中投票，但這不是我們的憲法所允許的。」

奧默說，如果憲法使用的詞是「必須」（shall）而不是「可以」（may），那就代表每個年滿18歲的人都必須投票。奧默表示，某些國家有強制投票法，例如阿根廷、澳洲、比利時、巴西、埃及和泰國，但不包括美國或美國任何一州。

他還引用立法會通過的一項州法，這項州法明白規定，「有權登記成為選民的人必須（shall）是美國公民」。因此，加州憲法解決加州「教育和選民資格」的問題，而且不能為地方法律所凌駕。

奧默在28日的聽證會上表達他的觀點，他告訴舊金山市府一名律師，舊金山這類特設城市（charter city）的權力「不能凌駕於憲法之上」。

舊金山市府律師邱信福（David Chiu）發言人克沃特（Jen Kwart）表示，這項裁決讓人感到失望。她在聲明中說：「我們認為，允許非公民家長投票不僅在法律上是被允許的，對社區也非常有利。」

據了解，舊金山可以上訴申請恢復這項法令。