迴避利益衝突 金山地檢長謝安宜要求他縣接手2案件

遭到加州檢察長辦公室拒絕，謝安宜（左）現在希望灣區其他縣的地檢處能接手與其家人和市長布里德（右）家人有關的案件。（電視新聞截圖）

為了避免可能的利益衝突，舊金山 地方檢察長謝安宜（Brooke Jenkins）28日要求灣區其他縣地檢處接手舊金山兩起案件，一起涉及市長布里德（London Breed）胞兄，另一起涉及謝安宜自己的家人。

謝安宜先前要求加州 檢察長邦塔（Rob Bonta）辦公室接手這起兩起案件，但上周遭到拒絕。加州副檢察長勞倫斯（Jeffrey Laurence）在信中表示，由布里德任命的謝安宜「不會造成需要舊金山地檢長辦公室迴避任何案件的衝突」。

勞倫斯還寫道，舊金山地檢長辦公室「採取了適當的措施，在地檢長謝安宜周圍建立了一道道德牆。這道牆仍然存在，消弭了在處理這兩起案件上的任何道德疑慮。」

謝安宜在回覆加州檢察長辦公室決定時說：「我要遠離這兩起案件，以避免任何衝突的立場並未改變，我正在了解其他單位是否有接手這些案件的可能。」她還補充說：「無論如何，這些案件將依法以誠信處理。」

布里德胞兄布朗（Napoleon Brown）2000年因為犯罪導致女友死亡，被依過失殺人、持槍搶劫、劫車等罪名被判處44年徒刑，目前已服刑一半，他正在申請縮短刑期。布朗的律師齊佛施密特（Marc Zilversmit）表示，由於加州頒布新法律，他的當事人應該有資格提前獲釋。

另一起案件的被告是波馬（Sincere Pomar）和米契（Stevie Mitchell），兩人被控在2020年7月謀殺謝安宜丈夫的表兄弟麥洛里（Jerome Mallory）。

謝安宜曾在前地檢長博徹思 （Chesa Boudin）任內擔任舊金山檢察官，後來辭職協助領導罷免博徹思運動。謝安宜曾公開批評博徹思處理案件的方式，認為應該更積極起訴犯罪。