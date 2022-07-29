擊落波洛西座機？ 史丹福學者祁凱立：不現實 但中恐軍演

祈凱立認為，中國不可能去擊落波洛西飛機。但訪台恐導致中國發動軍演，後續對台灣不見得有利。（本報檔案照片，記者李榮╱攝影）

聯邦眾院議長波洛西 （Nancy Pelosi）可能訪台的計畫引發中國強硬反對，史丹福大學胡佛研究院學者祁凱立（Kharis Templeman）向本報分析指出，波洛西訪台的可能已經被公開並受到廣泛關注，增加了美中雙方退讓的政治成本（political costs）。如果波洛西推遲或取消行程，波洛西和拜登 政府都將因為「示弱與屈服」而受到共和黨批評。另一方面，如果波洛西繼續行程，中國可能不得不以某種新的、更嚴肅的方式做出回應，以展現反對，畢竟中國希望恢復長期以來要求美國和台灣沒有官方聯繫的基調。同時，就中國國內政治情勢來說，中國國家主席習近平現在可是不希望在11月黨的20大前夕，在台灣問題上顯出軟弱。

「我認為這是一個令人擔憂的情況。」祁凱立表示，這次情況變得如此棘手，主要是中方犯了兩個錯誤：一個是戰略性的，一個是戰術性的。戰略錯誤是中方一貫對美國與台灣任何形式的訪問或接觸提出強烈反對，可是中方通常不會做更多的事情，「因此，那些威脅在美國政府的許多人看來是空洞的，不值得再認真對待。」也就是說，由於過去的「狼來了」的歷史，中國官員現在很難真正釋放出一個可信的信號，「對於許多美國官員來說，這些威脅似乎並不比收到中國大使館的另一封憤怒信更嚴重。」

其次，與過去美國國會議員和政府官員的台灣之行相比，中方似乎確實認為波洛西的訪問在性質上有所不同，對中國利益的損害更大。所以中國這次向拜登政府以及美國外交與政策界發出反對的力道，無論是公開或是私下的警告，都遠比大家長期以來看到的任何其他事情都來的強烈。

戰術錯誤則是中國公開了這些威脅，結果卻適得其反。中方提高了這次訪問的賭注和政治重要性，將這次的訪問從一場安靜的私人外交對抗，轉變為一場公開的衝突。可是，美國國會議員喜歡捍衛他們獨立於行政部門行事的權利。也因此，中方公開要求拜登阻止波洛西訪問，無意中讓拜登政府處於守勢，反而給波洛西訪台製造了巨大的政治壓力，「這就是為什麼我們看到許多知名共和黨國會議員讚揚民主黨議長站起來抵抗中國。」

對於一旦訪台成行，傳言中國將祭出關閉台灣領空，或擊落載有波洛西的飛機等極端應對方案，祁凱立直言「一點也不現實（意指不可能發生）」。然而，習近平確實可能會在台灣附近下令舉行大型軍事演習，就像在1995年和1996年第3次台海危機期間那樣的軍演，「這反過來可能迫使美國也加強在台灣附近的海軍部署，導致緊張的軍事對抗。」

祁凱立進一步分析，美國與中國在台灣附近的海空舉行相互競爭的軍演，事實上對台灣並不利。因為，軍事的緊張可能導致航運保險費率上升，而加劇的通貨膨脹和經濟不穩定，「所以，那些說波洛西必須為台灣而去的人，並不一定是為了台灣的最大利益。」

祁凱立也認為，這次北京 對美國眾議院議長的訪問反應格外劇烈的一個原因，其實是擔心波洛西為美國的夥伴和盟友樹立了先例。畢竟，如果波洛西可以在北京沒有嚴重反應的情況下訪台，那就是開了先例。未來，日本自民黨領導人，或者法國國民議會領導人是否也會比照訪台？「捷克議會議長2020年訪台，台灣的立法院長游錫堃近日也回訪捷克和波羅的海，北京不希望看到台灣透過這樣的替代渠道，擴大與世界其他地區的半官方接觸。」

祁凱立說，這次美國外交行動為其他國家無視北京的要求創造了空間，「而這就是中國拚命阻止波洛西訪問的原因之一，也是中國可能準備採取比平時更強有力措施的部分原因。」