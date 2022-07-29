猴痘病例飆 金山8.1進入緊急狀態 市長辦公室確認不「封城」

舊金山市長布里德和市衛生局28日宣布，全市8月1日進入緊急狀態，以應對猴痘病情。（記者劉先進╱攝影）

舊金山猴痘 病例持續增加，確診達261例，占加州 病例32.7%，舊金山市長布里德和市衛生局在28日宣布，全市8月1日進入緊急狀態，以應對猴痘疫情。市長辦公室向本報確認，此次宣布緊急狀況，不打算呼籲任何關閉或限制措施，與新冠疫情期間發布的衛生命令頗有不同。

宣布地方緊急狀態屬於法律行動，將調動城市資源、加快應急計畫、精簡人員編制、協調全市各機構，允許州政府和聯邦政府未來的報銷，並提高舊金山市民了解如何阻止猴痘在社區傳播。它將於8月1日生效。舊金山是加州首個針對猴痘病例宣布進入緊急狀態的城市。

猴痘會導致皮膚上出現類似水泡或丘疹的皮疹或潰瘍，並伴有類似流感的症狀，根據市府28日的資料，衛生局證實全市有261個猴痘病例。而加州有799例（註：舊金山比率占加州比率為32.7%）。美國有4600多例，全球76個國家有1萬9000多例。根據聯邦疾控中心的數據，截至7月21日，加州的報告病例數在全國排名第二，僅次於紐約。

布里德表示，舊金山在新冠疫情期間的措施表明，早期行動對於保護公眾健康至關重要。「我們知道這種病毒對每個人的影響是一樣的，但我們也知道，多元性別族群LGBTQ社區的人現在面臨更大的風險。社區的許多人害怕和沮喪。這種地方性的緊急情況，將使我們能夠繼續支持最危險的人，同時也為即將到來的事情未雨綢繆。」

市衛生局官員菲利普博士（Susan Philip）表示，加州所有病例中約30%在舊金山，舊金山是全國猴痘病例的一個震央。「我們一直站在LGBTQ+健康的宣傳和行動的最前沿，發布這個緊急聲明是為了重申，對這些社區的福祉的承諾，並使我們能夠更快地行動，以獲得和分配所需的資源，幫助那些受到過度影響的人。」

市長辦公室向本報確認，不打算呼籲任何關閉（商業）或限制的措施。這與此前新冠疫情期間的限制措施頗為不同。也就是說，這次宣布進入緊急狀態，不會有「封城」措施。

隨著舊金山的猴痘病例繼續增加，對疫苗的需求仍然很高，需要額外的供應來阻止社區傳播。本周，舊金山預計將收到4220劑的猴痘疫苗。衛生局最初要求提供3萬5000劑猴痘疫苗，以滿足舊金山的需求。包括本周的撥付在內，到目前為止，全市只收到了約1萬2000劑，僅占舊金山要求的34.3%。

市府聲明說，舊金山有大量的猴痘病例，而且缺乏足夠的疫苗供應，無法滿足需要的人數。衛生局將繼續向州政府申請額外的疫苗撥款，並向社區診所、衛生系統和其他需要的地方分發疫苗。

此外，衛生局也在向社區宣傳，提高人們對猴痘的認識和教育，以及舊金山的應對措施。並確保，隨著衛生緊急情況的發展，臨床醫生對猴痘的檢測、感染控制和管理保持充分的瞭解。

猴痘通過長時間的皮膚接觸傳播，其中包括性生活、接吻、非常近距離的呼吸以及共用被褥和衣服。衛生局提出多個建議。「比如，考慮限制與他人有密切皮膚接觸的機會；如果感覺不舒服就待在家裡，並鼓勵你的朋友也這樣做；如果出現皮疹或潰瘍，請致電醫生；與你的性夥伴討論你和他們的健康問題。如果有症狀，盡快與醫療服務提供者交談，避免與他人進行皮膚接觸或親密接觸。當你有皮疹時，避免同床共枕，盡力與他人保持健康的距離。」