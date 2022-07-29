涉30年前凶案 躲過前2次起訴 科技執行長引渡回灣區受審

圖為受害人豪斯。(取自臉書)

一位科技界的首席執行長在90年代曾因南灣電腦工程師豪斯（Laurie Houts）的死亡兩次被起訴，審判均以陪審團懸而未決而告終。但58歲的伍德沃德（John Kevin Woodward）本周被從紐約引渡到聖克拉拉縣。此前他從居住的荷蘭來到紐約，於7月9日在約翰-肯尼迪國際機場被捕。

他於27日被收押到聖他克拉拉縣主監獄 ，並於月28日在聖荷西 法院首次出庭。他的提審時間推遲到8月10日，在那之前，他將被關押在監獄，不得保釋。

1992年9月5日，豪斯在離開位於山景城Charleston路的就職公司Adobe Systems後，她的屍體在兩哩外Crittenden Lane的車裡被發現，車內有身體搏鬥的痕跡。

1995年和1996年，伍德沃德因殺害25歲的豪斯而被起訴，但因證據大多是間接而未獲成功。本月早些時候，聖他克拉拉縣地區檢察官 辦公室和山景城警察局對犯罪現場，即豪斯汽車裏的DNA進行了重新檢查，包括勒死豪斯的在她脖子上發現的繩子。縣犯罪實驗室的分析結果與伍德沃德相吻合，他們還在豪斯的車上發現了更多伍德沃德的指紋。

新調查的結果導致一項謀殺指控在1月份被提出，但由於伍德沃德住在荷蘭，不清楚當局何時能夠將他收監。9日，在得到國土安全部的提醒後，檢察官調查人員前往紐約，並在伍德沃德抵達時與地方當局一起將他逮捕。在24小時內，荷蘭當局與司法部合作，向他在荷蘭的家和企業發出了搜查令。

檢察官韋爾奇（Brian Welch）說，鑒於調查人員發現的新證據，地檢處可以在第三次審判中確保定罪。

此案的新進展使豪斯的家人和朋友重生希望。豪斯是一位戴維斯加大培養出的女性計算機工程師，1985年曾作為三項運動員從聖荷西的Gunderson高中畢業。

韋爾奇說，「正義已經被拖延了30年，我們將盡己所能，確保正義不再被剝奪。