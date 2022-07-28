加州野火季已開始 專家：今秋更危險

科學家表示，加州超級火災季節已展開，更嚴重的野火恐怕還在後頭。（Getty Images）

加州 今年野火季節以相對平靜的狀態開始，但這個平靜狀態已在7月22日瑪利波薩縣（Mariposa County）爆發「橡樹山火 」（Oak Fire）後結束。科學家表示，加州超級火災季節已展開，更嚴重的野火恐怕還在後頭。

熾熱的氣流充斥著灰色的火積雲（pyrocumulus clouds），快速移動的火焰不斷向上攀爬；雖然加州今年大部分的火災都被消防人員快速控制住，但至少都需要花三天的時間。

極端的火災模式不禁讓人擔心，加州的超級火災季節（season of mega-fires）是否已經到來？雷諾內華達大學（University of Nevada Reno）大氣科學副教授拉羅（Neil Lareau）說：「這的確是火災季節高峰期的開始，海拔較高的森林大火，每年差不多都在這個時候發生。」

近年來，加州野火季節經常延伸到原本是淡季的冬季和春季月份，因此，人們現在都稱加州的野火季節是全年性的。不過，當野火嚴重程度加劇時，加州野火季節仍存在所謂的高峰期。

拉羅和其他科學家都認為，橡樹山火宣告加州今年野火季節高峰期的開始。他們指出，初夏高峰期的火災主要是由高溫、低濕度的乾燥空氣、大量乾燥植被造成的，通常會在7月和8月時加劇；接下來的秋季是第二個、也可能是更危險的高峰期，這個時期的火災通常是由強風造成的。

專門研究野火和惡劣天氣的灣區 拍達路瑪（Petaluma）環境顧問公司Sonoma Technology的資深科學家拉維佐（Tami Lavezzo）表示，橡樹山火發生的方式是初夏火災氣候的一個實例。

拉維佐說：「當地現在的風速並不快，氣溫上午才開始上升，但因為上升速度太快，所以助長火勢。」

Sonoma Technology氣象學家畢米許（Jeff Beamish）說：「加州每場火災的氣候都不盡相同，有沿海氣候、山區氣候、內陸氣候，每個氣候都有它影響火災不同的行為模式。」

科學家指出，8月、9月和整個秋季是北加州和灣區一年中發生毀滅性野火風險最高的時候；氣象學家納爾（Jan Null）說：「秋季火災可能更具破壞性，也更危險，因為此時幾乎所有的灌木和樹枝都乾透了。」

此外，秋季除了高溫，還會吹起強勁的狄亞布拉焚風（Diablo winds）。拉羅表示，強風比其他任何因素更能引發嚴重火災，橡樹山火當地的平均風速只有約每小時5到10哩，但秋季狄亞布拉焚風的風速每小時可高達60哩。