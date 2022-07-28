我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

加州野火季已開始 專家：今秋更危險

編譯組／綜合26日電
科學家表示，加州超級火災季節已展開，更嚴重的野火恐怕還在後頭。（Getty Images）
科學家表示，加州超級火災季節已展開，更嚴重的野火恐怕還在後頭。（Getty Images）

加州今年野火季節以相對平靜的狀態開始，但這個平靜狀態已在7月22日瑪利波薩縣（Mariposa County）爆發「橡樹山火」（Oak Fire）後結束。科學家表示，加州超級火災季節已展開，更嚴重的野火恐怕還在後頭。

熾熱的氣流充斥著灰色的火積雲（pyrocumulus clouds），快速移動的火焰不斷向上攀爬；雖然加州今年大部分的火災都被消防人員快速控制住，但至少都需要花三天的時間。

極端的火災模式不禁讓人擔心，加州的超級火災季節（season of mega-fires）是否已經到來？雷諾內華達大學（University of Nevada Reno）大氣科學副教授拉羅（Neil Lareau）說：「這的確是火災季節高峰期的開始，海拔較高的森林大火，每年差不多都在這個時候發生。」

近年來，加州野火季節經常延伸到原本是淡季的冬季和春季月份，因此，人們現在都稱加州的野火季節是全年性的。不過，當野火嚴重程度加劇時，加州野火季節仍存在所謂的高峰期。

拉羅和其他科學家都認為，橡樹山火宣告加州今年野火季節高峰期的開始。他們指出，初夏高峰期的火災主要是由高溫、低濕度的乾燥空氣、大量乾燥植被造成的，通常會在7月和8月時加劇；接下來的秋季是第二個、也可能是更危險的高峰期，這個時期的火災通常是由強風造成的。

專門研究野火和惡劣天氣的灣區拍達路瑪（Petaluma）環境顧問公司Sonoma Technology的資深科學家拉維佐（Tami Lavezzo）表示，橡樹山火發生的方式是初夏火災氣候的一個實例。

拉維佐說：「當地現在的風速並不快，氣溫上午才開始上升，但因為上升速度太快，所以助長火勢。」

Sonoma Technology氣象學家畢米許（Jeff Beamish）說：「加州每場火災的氣候都不盡相同，有沿海氣候、山區氣候、內陸氣候，每個氣候都有它影響火災不同的行為模式。」

科學家指出，8月、9月和整個秋季是北加州和灣區一年中發生毀滅性野火風險最高的時候；氣象學家納爾（Jan Null）說：「秋季火災可能更具破壞性，也更危險，因為此時幾乎所有的灌木和樹枝都乾透了。」

此外，秋季除了高溫，還會吹起強勁的狄亞布拉焚風（Diablo winds）。拉羅表示，強風比其他任何因素更能引發嚴重火災，橡樹山火當地的平均風速只有約每小時5到10哩，但秋季狄亞布拉焚風的風速每小時可高達60哩。

加州 山火 灣區

上一則

遏制高血壓 醫師建議健康飲食 保持營養均衡等4招

下一則

金銀島可負擔住房動工 將提供138住房單位

延伸閱讀

聖他克拉拉谷醫療中心康復服務 加州排名最高

聖他克拉拉谷醫療中心康復服務 加州排名最高
研究顯示亞裔經歷新冠預期減壽三年 打疫苗可延壽

研究顯示亞裔經歷新冠預期減壽三年 打疫苗可延壽
優勝美地國家公園橡樹山火 26%已控制

優勝美地國家公園橡樹山火 26%已控制
長條UFO現蹤加州、俄州、華州上空 多人目擊

長條UFO現蹤加州、俄州、華州上空 多人目擊
加大、州大明年起提供學生墮胎藥

加大、州大明年起提供學生墮胎藥

熱門新聞

Google是灣區2021年最高薪企業，員工中位數年薪高達29萬5884元。（Getty Images）

灣區最高薪企業 Google、Meta排前2大 年薪均逾29萬

2022-07-21 02:13
谷愛凌在19歲及以下的組別獲得第二名。（取材自Instagram）

金山馬拉松賽 谷愛凌奪分組第二 「自己完全沒有想到」

2022-07-24 23:49
由發光的方塊組成的不明飛行物。（袁海洋供圖）

「長條UFO」現蹤加州、俄州、華州上空 多人目擊

2022-07-27 01:04
52歲的香港移民、Uber送餐司機馮幹和在東屋崙遭3個歹徒劫車槍殺，震驚社區。（取材自GoFundMe捐款頁面）

僅5秒 Uber華人司機家門口遭槍殺 3嫌逃離

2022-07-20 02:20
在記者會上，馮幹和的女友Judy（中）泣不成聲。他的兒子（右）默默安慰。（記者劉先進／攝影）

華人Uber司機劫殺案 嫌犯車尋獲 華促會捐款頁面已募得4.3萬

2022-07-21 02:20
Uber送餐司機馮幹和在劫車案中不幸遇害，震驚社區。（取自GoFundMe捐款頁面）

北加屋崙華人Uber司機劫殺案 劫匪座車找到

2022-07-20 21:54

超人氣

更多 >
失蹤近3個月 芝大中國生找到了

失蹤近3個月 芝大中國生找到了
吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍

吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍
中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截
急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」

急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」
兆彩頭獎破10億 紐約、新澤西多了4名百萬富翁

兆彩頭獎破10億 紐約、新澤西多了4名百萬富翁