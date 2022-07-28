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猴痘病例增 遲早傳給一般人群

編譯組╱灣區27日電
衛生專家表示，猴痘傳播到普通人群中只是時間早晚的問題。（美聯社）
衛生專家表示，猴痘傳播到普通人群中只是時間早晚的問題。（美聯社）

隨著猴痘病例在灣區和美國各地持續增加，許多傳染病學家認為，這種一開始在多元性別族群（LGBTQ）中傳播的病毒，傳播到普通人群中只是時間早晚的問題。

早期跡象顯示，猴痘病例跳出特定族群的情況已經發生。聯邦疾病防制中心（CDC）在23日宣布猴痘為全球公共衛生緊急事件的前一天，就已證實加州有一名幼兒感染了猴痘。

柏克萊加大傳染病學與疫苗學教授萊利（Lee W. Riley）說：「這與HIV病毒開始傳播時所問的問題是一樣的。HIV病毒花了一段時間才開始出現在普通人群中，猴痘也將如此，只是現在很難說什麼時候會發生。」

加州目前猴痘病例累積到356例，灣區6縣就出現了320例，其中215例病例在舊金山，56例在阿拉米達縣，39例在聖他克拉拉縣。聖馬刁縣、馬連縣和康曲柯士達縣分別只有個位數病例。

早期數據顯示，某些族裔的猴痘病例顯著多於其他族裔。根據阿拉米達縣26日公布的數據，該縣54%的猴痘病例都是西語裔，儘管他們只占阿拉米達縣不到四分之一的人口。

萊利表示，許多因素和情況將決定猴痘病毒傳播的範圍。例如，如果雙性戀男性患者將病毒傳播給女性，病毒就會在多元性別族群外開始傳播。

萊利說：「這完全取決於感染者的行為。民眾如果在與他人發生性行為後，才發現對方感染了猴痘，應該儘快前往接種疫苗，這是遏阻猴痘病毒傳播的最有效方法。」

然而，灣區現在猴痘疫苗的供應量十分有限，使病毒能夠在大多數未受到保護的人群中潛伏。

聖他克拉拉縣衛生局副局長韓喬治（George Han，音譯）27日說：「我們鼓勵社區民眾呼籲聯邦政府提供更多疫苗，因為現在需求遠大於供應。」

其他衛生專家在評估猴痘病毒傳播到普通人群中時，顯得較為保守。舊金山加大傳染病學家盧瑟福（George Rutherford）說：「我認為它不太可能影響到一般大眾。」

盧瑟福表示，猴痘無症狀傳播的可能性很小，因為猴痘病毒會讓人體產生明顯的病變，感染者可以很容易被識別出來。他說：「你會知道你是否感染了猴痘，而且猴痘症狀在光線充足的情況下看得很清楚。」

不過，萊利和盧瑟福都強調，猴痘的傳播並不只限於同性戀人士，任何人都有可能被感染。

猴痘 疫苗 灣區

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