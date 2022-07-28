北水南調救旱 加州將建45哩長地下隧道

加州公布新供水計畫，將興建一條地下隧道，負責將沙加緬度河河水輸往南加州。圖為加州中谷地區的輸水運河。（美聯社）

一項新供水計畫指出，未來由北加州 流向南加州的水，將透過一條長45哩的地下隧道運輸。這條隧道將整合加州現有的供水系統，將水導入流往大片農田和住家的水道中。

這項27日公布的計畫將興建一條地下隧道，讓加州最大河流沙加緬度河（Sacramento River）的河水引入加州水道（California Aqueduct），然後再往南運送。這項計畫已經討論了半個世紀，但從未開始興建，規模也從前州長布朗（Jerry Brown）提議的兩條隧道縮減為一條。

現任州長紐森 （Gavin Newsom）上任後，下令水利局官員取消原有計畫，重新制定新計畫，將隧道減為一條，以減少對環境的危害。然而，大部分批評人士表示，新路線仍會傷害鮭魚等瀕臨絕種的物種，以及北加州沙加緬度聖荷昆河三角洲（Sacramento-San Joaquin River Delta）依賴這些用水的居民。三分之二的加州居民，約2700萬人，依賴沙加緬度聖荷昆河三角洲的水維生。

加州公共政策研究院（Public Policy Institute of California）水資源政策中心（Water Policy Center）資深院士孟特（Jeffrey Mount）表示，由於支持與反對雙方堅持己見，這項計畫的命運將取決於紐森或未來的州長是否能鼓起勇氣推動它。

在氣候變遷導致長期乾旱或暴風雨和暴風雪的情況下，加州水利局官員表示，加州迫切需要一條可以讓水利基礎設施現代化的隧道，它還可以進一步保護加州的供水系統，避免地震導致堤防坍塌、海水湧入供水系統的危險。

官員並未公布這項計畫預估的成本，但之前另一條不同路線的隧道計畫預估的成本約160億元，費用將由與加州簽約使用隧道的各地水利局支付。

這項計畫的環境計畫經理貝克曼（Carrie Buckman）表示，即便有政治支持，也至少要等到2028年才有辦法破土動工，建設時間可能長達十多年。

新計畫將興建兩個工作站，負責抽取沙加緬度河河水，然後沿著5號公路往南將水輸送到加州水道。

南加州大都會 水利局（Metropolitan Water District）是與加州簽約的最大供水單位，提供用水給包括洛杉磯市在內的1900萬居民。大都會水利局總經理哈格哈里爾（Adel Hagekhalil）表示，他們努力擴大其他用水來源，但隧道計畫對他們供水的靈活性、確保加州能獲得所有可能的水資源非常重要。

官員表示，這條隧道只在沙加緬度河有大量河水流過時才會使用，例如暴風雨過後。環境法規也限制了三角洲在每年特定時間裡只能抽取多少水，以避免傷害魚類。