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金山市長簽140億預算 重點在治安 希望2年內填補220警員空缺

記者劉先進／舊金山報導
在多個市議員的見證下，市長布里德簽署預算案。（記者劉先進／攝影）
在多個市議員的見證下，市長布里德簽署預算案。（記者劉先進／攝影）

舊金山市長布里德27日正式簽署2022到2023財年140億的預算案，涵蓋經濟和公共安全等，希望支持勞工和家庭，緩解遊民問題，滿足行為健康需求。其中華埠社區最關心的公共安全議題上，預算著墨不少，警局方面投資了7億，用於支持警校，增加招聘資金，希望2年內填補220個警員空缺。另外，預算還強調利用大使計畫、街頭危機應對小組等方式，從其他方面加強治安。

市議長華頌善、市議員盧凱莉、馬兆明、陳詩敏、梅義加、安世輝，舊金山行政官朱嘉文，警局局長史考特（William Scott），縣警長保羅·宮本（Paul Miyamoto）等官員出席活動。

仇亞頻發 華埠關心治安問題

疫情之後，仇恨亞裔案件頻發，治安不靖，公共安全是華埠社區最為關心的話題之一。市長布里德發言人克里坦（Jeff Cretan）對本報表示，公共安全意味著頗多內容，其中一塊是警務。預算在警局的投資大約是7億。

市府資料顯示，自新冠疫情以來，警局經歷了高比率的減員，在吸收新人方面有困難。預算為一項警員招聘計畫提供了資金，以填補市內約200警員職位的空缺。預算提供資源支持每個財政年度的四個警校班，預期在兩年內填補220名警員。

舊金山隨處可見遊民帳篷。市長布里德簽署的新預算，希望投資緩解遊民危機。（記者劉先...
舊金山隨處可見遊民帳篷。市長布里德簽署的新預算，希望投資緩解遊民危機。（記者劉先進／攝影）

舊金山還將調整新入職警官的入門級工資，使舊金山警局與灣區其他城市警局相比更具競爭力。預算還包括開發招聘工具和戰略提供資金。在留住警員人才方面，預算為服務5年和15年的警員提供留用獎金，以促進警員的「長壽」，減少高流失率。

不同團隊 幫助非緊急致電者

布里德市長說，預算是城市價值觀的重要體現。市府專注於城市中人們所關心的很多優先事項，比如公共安全。「有時圍繞公共安全的談話，都綁定在警局為中心的討論上。但現實是，警局人員不足，需要額外資源。警員只是加強公共安全的一部分。看一下我們在預防街頭暴力計畫中投入的資源，還有無家可歸者外展團隊，健康團隊，街頭危機應對團隊，所有這些不同的團體，包括社區大使，都是那些對不需要警員緊急回應的電話做出反應的人。他們努力工作，事實上，在過去一年，自從街頭危機應對小組存在以來，回應超過1000個電話，並幫助其中接近70%的人獲得某種程度的服務。這是一個替代警務的團隊。」

舊金山市長布里德說，預算是城市價值觀的重要體現。（記者劉先進／攝影）
舊金山市長布里德說，預算是城市價值觀的重要體現。（記者劉先進／攝影）

根據市府資料，預算將繼續加強實施現有的大使計畫（Ambassador programs）。計畫實施的區域包括，中市場區（Mid-Market）、聯合廣場（Union Square）、市中心、南市場區（South of Market）和內河碼頭（Embarcadero）一帶。

在上個預算周期中，舊金山大量投資以開發新的替代執法應對策略。此次預算保持了街頭危機應對小組（SCRT）、街頭健康應對小組（SWRT）和街頭鴉片類藥物應對小組（SORT）的投資。同時加強基於社區的外展團隊，以改善對非緊急和非醫療服務致電（此前執法部門負責）的反應。加強的措施包括新的危機顧問，他們將被納入到911呼叫中心，可幫助應對精神和行為健康問題的電話求救，作為城市服務第一戰略的一部分。

投資4740萬 助力經濟復甦

預算希望緩解遊民危機，為在本財政年度設立的410個新的非集中或半集中的成人庇護所床位的持續運營，提供資金，並繼續運營就地庇護所（SIP）酒店。若缺少資金，酒店將在2022年底關閉。預算還將繼續資助Mission和Bayview區的安全睡眠場所。

預算在兩年內投資4740萬，以促進舊金山經濟復甦。包括對小企業的新的支援，打造新的活動，改善公共空間，加強市場行銷，支持依賴勞工、遊客和其他遊客的地區。並在兩年內撥款720萬元，擴大工務局的業務，加強田德隆社區的清潔。除加強清潔工作外，預算還包括在兩年內投資440萬，以支持執行街頭售貨條例。

舊金山市長布里德說，市府專注於城市中人們所關心的很多優先事項，包括公共安全。（記...
舊金山市長布里德說，市府專注於城市中人們所關心的很多優先事項，包括公共安全。（記者劉先進／攝影）

預算 投資 舊金山

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